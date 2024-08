video suggerito

Ferrara, 25enne scivola in acqua dagli scogli e non riemerge: trovato morto in mare Il ragazzo di 25 anni, residente nel Vicentino, è morto dopo essere finito in mare cadendo dagli scogli a Porto Garibaldi. Le ricerche del ragazzo si sono prolungate per ore e si sono concluse in maniera tragica domenica pomeriggio.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a Ferrara dove un ragazzo di 25 anni, residente nel Vicentino, è morto dopo essere finito in mare cadendo dagli scogli a Porto Garibaldi, lungo il litorale di Comacchio. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica mentre il ragazzo si trovava sulla scogliera frangiflutti che costeggia il porto canale. L'allarme è scattato intorno alle 15 quando i presenti hanno visto il ragazzo cadere in mare senza più riemergere.

Poco dopo sul posto sono accorsi i primi soccorritori che hanno avviato le ricerche del 25enne che però si sono prolungate per ore e si sono concluse in maniera tragica. Le ricerche, coordinate dalla guardia costiera, sono state condotte con imbarcazioni ed elicottero e con l'ausilio della squadra sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna. Le operazioni però sono state rese difficili dalle condizioni meteo e dall’acqua torbida e col passare dei minuti le speranze di ritrovare in vita il giovane sono diventate sempre più flebili.

Circa quattro ore dopo l'allarme, i soccorritori infine hanno rinvenuto in zona il corpo senza vita del ragazzo che è stato recuperato e portato a riva e poi in obitorio intorno alle 19. Le autorità stanno cercando ora di ricostruire la dinamica della tragedia. Stando a una prima ricostruzione che si basa su alcune testimonianze, il giovane, un 25enne straniero di origini pakistane, era arrivato al mare da solo dal Veneto per approfittare della giornata festiva.

Nel tardo pomeriggio aveva deciso di raggiungere gli scogli a piedi dalla spiaggia ma una volta sopra le rocce avrebbe perso l'equilibrio, finendo dalla parte opposta. L'ipotesi prevalente è che il 25enne sia scivolato in una zona dove l'acqua è profonda e le condizioni del mare mosso gli avrebbero impedito di rimanere a galla. A lanciare l'allarme alcuni bagnanti che da riva lo avrebbero visto annaspare e sbracciarsi per chiedere aiuto senza poter fare nulla per lui.