Si era allontanato dalla sua casa di Ferrara in sella alla bicicletta. Ai genitori aveva detto che sarebbe tornato dopo poche ore, invece non ha più fatto ritorno per tutta la giornata di ieri. I familiari hanno quindi lanciato l'allarme anche via social, condividendo le sue immagini in diversi gruppi Facebook del Bolognese. In poche ore il suo caso aveva fatto il giro del web diventando virale. Nonostante l'impegno profuso online, le prime ricerche non avevano dato i risultati sperati. Poi, finalmente, nella mattinata di oggi 25 giugno il 15enne è stato rintracciato a Treppio, in provincia di Pistoia. Il ragazzino ha percorso l'intera regione in bicicletta fermandosi solo per riposare sulla panchina del comune toscano.

Proprio mentre dormiva è stato notato da alcuni agenti in zona che lo hanno fermato e riconsegnato poi alla famiglia. Non sono noti i motivi dell'allontanamento del 15enne che il sella alla sua mountain bike ha percorso l'intera regione. L'adolescente aveva fatto perdere le sue tracce rendendo difficili le operazioni di ricerca avviate nella giornata di ieri 24 giugno. Per fortuna alcuni passanti hanno segnalato la sua presenza in zona di Castel di Casio appena lo hanno avvistato, proprio nella serata scorsa. Nonostante la segnalazione, gli agenti non erano riusciti a mettersi subito sulle sue tracce. Dopo un'intera nottata è finalmente arrivata la svolta attesa dalla famiglia. Questa mattina, infatti, dopo diverse ore di ricerche sul territorio e fuori regione, è stato finalmente individuato a Treppio, in Toscana. Sollevati i genitori del 15enne che hanno subito provveduto a riportare il ragazzo a casa con loro. In sella alla sua mountain bike il 15enne ha percorso una distanza di almeno 120 km. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo avrebbe pedalato per ore prima di arrendersi e fermarsi per riposare.