Tragedia in casa nelle scorse ore Servigliano, in provincia di Fermo, dove una bambina di soli 6 anni è morta a seguito di un devastante rogo divampato nella casa di famiglia durante la notte. Il dramma nelle prime ore di oggi, mercoledì 8 gennaio, in un piccolo appartamento in via Circonvallazione Clementina, nei pressi del centro storico del paesino marchigiano. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato dalla cucina dell’abitazione interno alle 3 di notte sorprendendo la famiglia nel sonno. Quando gli occupanti si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno cercato di trovare una via di fuga ma purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La bambina, bloccata in casa dalle fiamme, sarebbe stata vittima delle esalazioni di monossido sprigionate dall’incendio. Nonostante i soccorsi medici e dei vigili del fuoco, infatti, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La piccola era in casa insieme alla sorella ed alla mamma. Pare che la donna, originaria dall'est Europa ma da tempo residente in Italia, si sia svegliata proprio per l'odore acre del fumo che aveva riempito la casa. La madre ha subito portato via la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non ci è riuscita a causa delle fiamme che ostruivano il passaggio.

Inutile per la piccola anche il successivo intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 accorsi sul posto. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno raggiunto la bimba portandola all’esterno dove i sanitari hanno cercato di rianimarla ma purtroppo poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto tra lo strazio della mamma. La stessa donna e la figlia più piccola scampate alla tragedia sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso di Fermo per accertamenti ma non sarebbero in condizioni gravi. In corso le indagini sull'accaduto.