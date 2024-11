video suggerito

Femminicidio Alessandra Matteuzzi, inizia processo d’appello per l’ex Padovani che la uccise a martellate Inizia oggi, lunedì 11 novembre, il processo d’appello per Giovanni Padovani, ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate a Bologna. Padovani è stato condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima Alessandra Matteuzzi

Inizia oggi, lunedì 11 novembre, il processo d'appello che vede imputato Giovanni Padovani per il femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, uccisa sotto casa a pugni, calci e colpi di martello. Padovani è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio compiuto in via dell'Arcoveggio a Bologna il 23 agosto 2022.

L'ex calciatore. difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni, ha fatto ricorso in appello. Il 12 febbraio del 2024 era stato condannato in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. La perizia psichiatrica svolta nel corso del processo aveva decretato la sua capacità di intendere e di volere. Un tema, quello dell'infermità mentale, che probabilmente la difesa porrà di nuovo al centro dell'attenzione dei giudici d'appello.

La vittima, Alessandra Matteuzzi

Il primo grado aveva confermato per l'ex calciatore detenuto a Reggio Emilia le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e la premeditazione. Padovani era anche stato condannato a corrispondere provvisionali immediatamente esecutive di 100mila euro per la sorella di Matteuzzi, Stefania, e per la madre della 56enne. Diecimila euro invece erano stati destinati ai nipoti della vittima e 5mila per le altre parti civili. In aula era presente anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

L'aula del tribunale di Bologna durante il processo per Giovanni Padovani, accusato del femminicidio di Alessandra Matteuzzi – foto di Beppe Facchini

I familiari della vittima sono difesi dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petrocini. Nelle motivazioni, i giudici avevano parlato di una vera e propria vendetta di Padovani nei confronti della 56enne sua ex fidanzata. La prova di questa condotta sarebbe stata nella premeditazione del delitto, manifesto fin dal giugno 2022. Durante il processo, secondo i giudici, era emerso il carattere ossessivo maniacale che l'imputato assumeva nei confronti della compagna.

Prima dell'omicidio, Matteuzzi aveva denunciato l'ex fidanzato per stalking alla fine di luglio. Nella denuncia aveva già raccontato della gelosia morbosa dell'ex, ossessionato dai possibili tradimenti. Aveva parlato anche delle scenate e delle angherie dopo la fine della relazione, dalle gomme dell’auto tagliate allo zucchero messo nel serbatoio dell’auto.