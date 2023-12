Omicidio Matteuzzi, l’interrogatorio di Padovani a ‘Quarto Grado’: “Alessandra per me era una droga” Durante la puntata di venerdì 15 dicembre di ‘Quarto Grado’ è stato mandato in onda l’interrogatorio di Giovanni Padovani, il 28enne accusato di aver ucciso Alessandra Matteuzzi. L’ex compagna 56enne è morta dopo essere stata colpita con martellate, calci e pugni sotto casa sua il 23 agosto 2022 a Bologna. “Era un rapporto tossico, per me era un’ossessione”, dice durante il colloquio con la pm.

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovanni Padovani durante l'interrogatorio trasmesso da ‘Quarto Grado'.

"Ipotizziamo anche che ci siano stati questi tradimenti. Noi non abbiamo alcun riscontro ma per i tradimenti non è prevista la pena di morte, no? Perché lei non ha semplicemente interrotto la relazione?".

Inizia così, con questa domanda della pubblico ministero, l'interrogatorio di Giovanni Padovani, il 28enne, ex calciatore, accusato dell'omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni. La registrazione video del colloquio è stata trasmessa durante la puntata del programma Mediaset ‘Quarto Grado' di venerdì 15 dicembre.

"Io sinceramente a oggi sono sconvolto, non mi capacito, non riesco a capire se Alessandra sia ancora viva oppure no, perché dopo l'aggressione, quando l'hanno portata in ospedale, lei ancora respirava", risponde Padovani che il 23 agosto 2022 ha ucciso con martellate, calci e pugni l'ex compagna, sotto l'abitazione di lei.

Per la prima volta a #Quartogrado l’interrogatorio di Giovanni Padovani, il 27enne che ha ucciso Alessandra Matteuzzi pic.twitter.com/HZsx0p8D0J — Quarto Grado (@QuartoGrado) December 15, 2023

Il 28enne continua: "Anche qua dentro non mi è arrivata una lettera, non mi è venuta a trovare, anche in questo momento ha dimostrato che di me non le interessa, non gliene frega nulla. Non mi è mai stata vicino e mi ha fatto vivere degli alti e bassi tante volte, come delle montagne russe. Io avevo bisogno di lei ma non mi è stata vicino. Quando ero solo, mi sentivo ancora più solo; quando ero in trionfo, mi faceva sentire un dio. Questo è".

La pm incaricata dell'interrogatorio però lo incalza: "Padovani, mi risponde alla domanda: perché non l'ha lasciata? Perché non si è eclissato, perché non è andato altrove?". "Dottoressa, ma ci ho provato. – le dice l'ex calciatore – Ma lei non pensa che io abbia provato ad andare con altre donne? Ed effettivamente, vedendole, riconoscevo che erano delle belle donnea, ma ho cominciato ad avere la disfunzione erettile, non funzionava più nulla perché avevo la testa da un'altra parte. Ogni volta stavo a piangere con queste persone, che erano venute lì per divertirsi e non certo per stare lì a sentire me, a parlare di Alessandra".

Il giovane definisce il suo rapporto con la donna "un'ossessione". Prosegue dicendo di essere consapevole di aver "fatto una cosa terribile" e di meritare una punizione, ma chiede anche di essere aiutato "con questa ossessione che mi perseguita, mi tormenta da circa un anno", dice di sentire delle voci. Ma la perizia psichiatrica non ha riscontrato in lui alcun vizio di mente e il giovane è stato riconosciuto pienamente capace di intendere e di volere.

Nelle immagini trasmesse, a un certo punto, inizia a piangere: "Per il resto sono disponibile a tutto, ho cercato di collaborare, sono a disposizione per tutto e di tutti perché io sono una persona per bene. Ho sempre rigato dritto, ho sempre lavorato in maniera onesta, non ho mai rubato nemmeno una caramella a un bambino", dice il 28enne. Poi Padovani lucidamente ammette di aver capito, prima dell'omicidio, che la relazione con Matteuzzi era diventato "un rapporto tossico, ero dipendente da lei come se fosse cocaina. Ancora oggi ho bisogno di una dose. Se ci provo con altre donne, penso ad altre donne, sto male. Sono ossessionato, non ce la faccio più, mi dovete aiutare, voglio essere aiutato".