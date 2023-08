Femminicidio Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani tenta il suicidio in carcere Giovanni Padovani, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi un anno fa a Bologna, avrebbe tentato di togliersi nuovamente la vita in carcere. L’ex calciatore è stato trovato a terra nella sua stanza dopo essersi inflitto tagli agli avambracci e al collo.

A cura di Susanna Picone

Giovanni Padovani e Alessandra Matteuzzi

A un anno esatto dalla morte di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a martellate e colpi di panchina sotto casa sua a Bologna dall’ex compagno Giovanni Padovani, arriva la notizia di un tentativo di suicidio in carcere dell’uomo, attualmente a processo per l’omicidio.

L’ex calciatore, già considerato da mesi a rischio suicidio, è rinchiuso nell’istituto detentivo psichiatrico di Reggio Emilia e qui avrebbe tentato di tagliarsi le vene con un coccio affilato. A dar notizia oggi del tentativo di suicidio è Il Resto del Carlino, che scrive che secondo i referti dei sanitari Padovani ha perso oltre un litro di sangue. Più di cinquanta i punti di sutura necessari.

Alessandra Matteuzzi

Il killer di Alessandra, secondo quanto si apprende, è stato "trovato dall’assistente di sezione a terra nella sua stanza" dopo essersi inflitto "tagli autolesivi agli avambracci e al collo". Un gesto che avrebbe compiuto – lui stesso lo avrebbe detto ai medici – "sulla base di voci insultanti e imperative, arrivate troppo velocemente e dall’intensità troppo elevata" perché lui potesse fronteggiarle, anche se avrebbe poi assicurato che non voleva uccidersi.

Giovanni Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e legame affettivo con la vittima. "Giustizia per noi significa che Padovani ammetta ciò che ha fatto e che paghi con le giuste pene di legge", le parole a Fanpage.it dell’avvocato dei familiari di Alessandra Matteuzzi proprio in occasione dell’anniversario del femminicidio in via dell’Arcoveggio a Bologna.

Stasera alle 20.45 in piazza XX Settembre si terrà una fiaccolata in memoria di Alessandra. Il processo per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi riprenderà il 2 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Bologna, quando potrebbe testimoniare la madre del detenuto. I periti nominati dai giudici stanno lavorando intanto alla perizia psichiatrica chiesta dalla difesa, ma una prima perizia lo aveva già dichiarato capace di partecipare al processo.