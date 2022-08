Chi è Giovanni Padovani, il calciatore 27enne che ha ucciso a martellate la compagna a Bologna Giovanni Padovani aveva militato nelle giovanili del Napoli e poi in varie squadre di Serie D. Ora deve rispondere di omicidio aggravato, avrebbe ucciso la sua compagna a martellate.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiama Giovanni Padovani, ha 27 anni ed è un calciatore e modello nato a Senigallia, in provincia di Ancona, l'uomo accusato dell'omicidio di Alessandra ‘Sandra' Matteuzzi, la 56enne uccisa ieri sera, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città, Bologna. L'uomo, arrestato, era già stato denunciato dalla vittima e aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. Un divieto che non gli ha impedito di ammazzarla.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, si tratterebbe del compagno della vittima. L’intervento delle volanti è delle 21.30, per la segnalazione di una violenta lite: stando alle ricostruzioni Padovani aspettava Sandra sotto casa dalle 19. Alle 21, Sandra, come tutti chiamavano la vittima, è arrivata e gli ha subito urlato di andarsene. Invece lui l'ha aggredita, trascinata sotto al portico del palazzo, dove l'avrebbe finita a colpi di martello.

A dare l'allarme è stato un residente nella stessa palazzina, che ha sentito le urla disperate della donna. La 56enne era a terra quando sono arrivati i soccorsi, presentava una profonda ferita alla testa ed era in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo.

Sul posto era presente anche l'aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

Giovanni Padovani era ancora in attività e giocava per la Sancataldese, team siciliano: 2 anni alle giovanili del Napoli nel 2013, periodo in cui aveva militato anche nell’under-17 della Nazionale Italiana, poi in varie squadre di serie D, tra cui il Giarre e il Troina calcio.

Sarebbe arrivato ieri a Bologna in aereo proprio dalla Sicilia e poi

sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa. Sandra Matteuzzi l'aveva denunciato per stalking e, come detto, su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla donna.