Femminicidio a Bologna, donna uccisa con una mazza dall’uomo che la perseguitava La vittima, Alessandra Matteuzzi, aveva 56 anni. È stata colpita con diversi oggetti contundenti in via dell’Arcoveggio, periferia di Bologna. Il sospettato è un italiano di 27 anni che aveva già una misura cautelare.

A cura di Susanna Picone

La vittima del femminicidio

Una donna è stata uccisa nella serata di ieri, martedì 23 agosto, a Bologna. La vittima, italiana di 56 anni, sarebbe stata colpita con una mazza e con altri oggetti contundenti tra cui anche un martello. L’omicidio si è consumato in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Secondo le prime informazioni, il sospetto omicida sarebbe un uomo italiano di 27 anni che da tempo importunava la vittima e che dopo il femminicidio è stato arrestato dalla polizia.

A quanto si apprende, il delitto sarebbe avvenuto sotto casa della vittima. Il sospetto omicida è un uomo che con la vittima aveva avuto una relazione e che stando alle prime informazioni trapelate era stato già denunciato da lei per stalking. Aveva anche ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. L'uomo avrebbe atteso la vittima sotto casa e al suo arrivo l'avrebbe brutalmente aggredita a colpi di mazza.

Erano le 21 circa di ieri sera quando Alessandra Matteuzzi, così si chiamava la vittima, sarebbe arrivata a casa: all’uomo avrebbe chiesto di andar via ma lui l’avrebbe aggredita sotto al palazzo. A chiamare le forze dell'ordine è stato un residente della stessa palazzina che ha sentito le grida d'aiuto della donna. Ma quando le volanti e l'ambulanza sono arrivati sul posto per lei non c'era ormai più nulla da fare.

Leggi anche Cosa sappiamo di Natalia Vovk, la donna accusata di aver ucciso la figlia di Dugin

Forze dell'ordine e soccorritori hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Portata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche il presunto aggressore Giovanni Padovani, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

"Sandra mi aveva detto: se suona quel ragazzo, per favore non gli apra – il racconto affidato al Resto del Carlino di una vicina di casa -. Quando ieri sera l'ho visto qui sotto casa, sono entrata e ho chiuso la porta perché non entrasse. Ultimamente era diventato molto insistente". Poco dopo le 19 di ieri sera, secondo il racconto della vicina di casa, il giovane responsabile del femminicidio era già sotto casa ad aspettarla. "Lei provava a calmarlo, a parlargli, ma in casa non lo faceva mai salire", ha raccontato ancora la vicina.