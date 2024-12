video suggerito

Femminicidio a Ripaberarda, uccide la moglie a coltellate poi tenta il suicidio: in casa c'erano anche i figli Un uomo ha ucciso la moglie a Ripaberarda (Ascoli Piceno) intorno alle 7 di oggi, mentre in casa c'erano anche i figli, al culmine di una lite: indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Tragedia familiare all'alba di oggi a Ripaberarda (Ascoli Piceno), dove si è consumato l'ultimo caso di femminicidio in Italia. Un uomo ha ucciso a colpi di coltello la moglie e poi ha tentato il suicidio tagliandosi le vene con la stessa lama. È successo intorno alle 7.

L'uomo, un italiano, si trova attualmente ricoverato in ospedale. La moglie, invece, è morta a seguito delle coltellate che il marito le ha inferto. Al momento della tragedia in casa erano presenti anche i figli della coppia. Al momento ignote le cause della lite sfociata nell'omicidio. Indagano i carabinieri della stazione di Ripaberarda; sul posto si stanno recando anche i colleghi del comando provinciale di Ascoli.

In aggiornamento.