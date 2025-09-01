Febbre improvvisa oltre i 40, uomo ricoverato d’urgenza in ospedale a Treviso: sospetto batterio del latte

Al momento non c’è ancora la certezza sui motivi del malore dell’uomo ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ma si attendono le analisi di laboratorio su alcuni campioni biologici raccolti e inviati dai medici in un centro specializzato. Il sospetto è che possa trattarsi di una intossicazione alimentare improvvisa per sospetto batterio proveniente da latte o latticini consumati.

Un uomo di Treviso è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello per una intossicazione alimentare improvvisa per sospetto batterio del latte. Il caso è emerso nei giorni scorsi quando il paziente ha iniziato ad accusare pesanti sintomi e soprattutto una febbre che è schizzata in poco tempo oltre i 40 gradi senza accennare a scendere. Immediatamente trasportato in ospedale dai familiari e ricoverato dopo l’accesso in pronto soccorso a Treviso, l’uomo è stato curato tempestivamente dai medici e fortunatamente si sta riprendendo e non è in pericolo di vita.

Le analisi condotte in ospedale hanno indicato un’infezione batterica in atto. Il sospetto è che il paziente possa essere stato vittima di una intossicazione di un batterio proveniente da latte o latticini mangiati in precedenza dall'anziano. L’ipotesi è emersa dopo aver raccolto i racconti del paziente e dei famigliari sugli ultimi alimenti consumati dall’uomo prima di sentirsi male.

Al momento ovviamente non c’è ancora la certezza sui motivi del malore ma si attendono le analisi di laboratorio su alcuni campioni biologici raccolti e inviati dai medici in un centro specializzato per avere la conferma dei sospetti e identificare l’agente patogeno responsabile dell’intossicazione.

"Ci sono indagini in corso" si sono limitati a chiarire dalla struttura sanitaria senza dare ulteriori spiegazioni su origine e natura del sospetto batterio ma confermando che il paziente e in miglioramento anche se rimane in cura in ospedale. In caso di conferma verranno poi condotte ulteriori accertamenti sui motivi della contaminazione con eventuali provvedimenti di richiamo.