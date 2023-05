Fanno decine di segnalazioni al 112 per disturbi dei vicini, coniugi accusati di stalking Le indagini degli agenti della squadra mobile di Oristano alla fine hanno portato alla luce una realtà diametralmente opposta a quella denunciata dai due coniugi. Non erano affatto i loro vicini a disturbarli ma erano loro che li perseguitavano con false segnalazioni.

A cura di Antonio Palma

Per lungo tempo hanno lanciato continui allarmi e segnalazioni alle forze dell'ordine con chiamate ai numeri di emergenza per avvertire e lamentarsi di presunti rumori molesti provenienti dalla casa dei vicini. Alla prova dei fatti, però, ogni volta che agenti di polizia o carabinieri intervenivano sul posto per verificare non riscontravano mai nulla. Per questo due coniugi sardi son stati denunciati dalla stessa polizia con l'accusa di stalking.

Il caso arriva da Oristano e vede protagonista una coppia di coniugi ora finita nei guai con l'accusa di atti persecutori nei conforti dei vicini di casa. Le loro continue segnalazioni al 112 che ogni volta si rivelavano infondate, infatti, hanno fatto scattare il campanello di allarme e la polizia ha deciso di avviare accertamenti sul caso per chiare la situazione.

Le indagini degli agenti della squadra mobile di Oristano alla fine in effetti hanno portato alla luce una realtà diametralmente opposta a quella denunciata dai due coniugi. Non erano affatto i loro vicini a disturbarli ma erano loro che cercavano di metterli in difficoltà ogni volta con quelle segnalazioni di rumori molesti.

Le telefonate della coppia e i conseguenti interventi degli agenti per i presunti disturbi alla quiete pubblica da parte della vicina di casa e dei suoi familiari, infatti, avevano resto a questi ultimi la vita impossibile. Dagli accertamenti della polizia è emerso che l'intento dei coniugi sarebbe stato quello di fare in modo che i vicini lasciassero la loro casa.

Certamente non si tratta della prima lite tra vicini finita in tribunale ma in realtà quello di Osristano non è nemmeno il primo caso di stalking tra vicini. Una recente sentenza della Corte di Appello di Milano che ha esplicitamente configurato lo "stalking condominiale" per un caso di atti persecutori tra vicini di appartamento. Anche nelle convivenze condominiali dunque, dove e le occasioni di scontro sono molto frequenti, la condotta del persecutore assume rilevanza e può portare ad integrare il delitto di atti persecutori.