Famiglia si schianta su autostrada Messina – Palermo: morti i genitori, feriti i figli di 1 e 5 anni Una famiglia composta da un uomo, una donna e i due figli piccoli di 1 e 5 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull'autostrada Messina-Palermo. I genitori sono morti sul colpo, mentre i due bimbi hanno riportato ferite lievi.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

È di due morti e di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada Messina-Palermo, all'altezza di Brolo nel Messinese. Le vittime sarebbero una coppia composta da marito e moglie e i loro figli piccoli di 1 e 5 anni. I bimbi hanno riportato solo ferite lievi, mentre i genitori sono stati portati in ospedale a Patti. L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Brolo, in direzione di marcia Palermo. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

La vettura della famiglia non avrebbe travolto altri veicoli. Quello avvenuto nel pomeriggio sulla Messina-Palermo, dunque, sarebbe un incidente autonomo. La famiglia, originaria di Sant'Agata Militello ma residente a Roma, viaggiava a bordo di una Nissan Qashqai. A seguito del sinistro stradale, è stato necessario istituire l'uscita allo svincolo di Patti.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Le forze dell'ordine stanno effettuando le verifiche del caso sul luogo dello schianto, ma solo con il prosieguo delle indagini sarà possibile dire cosa abbia provocato il sinistro stradale. La famiglia era in partenza per i giorni di ferragosto per un weekend insieme al mare. I due bimbi, che sedevano sui sedili posteriori, hanno riportato poche ferite lievi mentre per i genitori, purtroppo, non vi è stato nulla da fare. Entrambi sono deceduti poco dopo l'impatto.

Restano da chiarire le cause del sinistro stradale. Il conducente della vettura ha probabilmente perso il controllo del veicolo per cause che al momento non sono chiare e che saranno accertate con il prosieguo delle indagini. La famiglia stava viaggiando in pieno giorno e le condizioni di visibilità, secondo le informazioni disponibili, erano ottime. Ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime ore con la conclusione dei rilievi.