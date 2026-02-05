Famiglia nel bosco, parla la nuova maestra dei bimbi: “La madre ingombrante, chiede metodo steineriano”

“I bimbi hanno seguito e dimostrato di essere svegli” ha spiegato la maestra, rivelando: “La madre Catherine è spesso presente alle lezioni. Certo è ingombrante, come può essere una mamma all’interno di una classe”.

Lidia Camilla Vallarolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Famiglia che vive nel bosco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da poche settimane è iniziato un nuovo percorso per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco: lezioni frontali con un'insegnante dedicata solo a loro all'interno della struttura della casa famiglia di Vasto dove vivono dopo l'allontanamento dalla casa familiare nei boschi di Palmoli. Un momento di crescita importante che sta proseguendo nel migliore dei modi, come ha confermato la stessa insegnante Lidia Camilla Vallarolo, anche se al momento siamo solo nelle fasi iniziali.

Il percorso, intrapreso dopo l'ok dei genitori, è stato possibile proprio grazie alla disponibilità dell'insegnante che oggi è in pensione dopo una lunga attività scolastica di 43 anni. "Mi sto focalizzando sulla più grande, otto anni, in età da terza elementare. Con lei dobbiamo andare con un buon passo. Gli altri due hanno più tempo davanti per apprendere” ha spiegato a Repubblica la maestra riferendosi alla maggiore della famiglia e ai due gemellini più piccoli di 6 anni.

Su tutto il percorso scolastico dei piccoli, che finora erano stati educati dalla madre in casa e non conoscono quasi per nulla l'italiano, però pesa ancora proprio la presenza della genitrice che vive con loro nella casa famiglia, a differenza del padre. Lo conferma la stessa maestra spiegando che la donna è quasi sempre presente alle lezioni che si svolgono dal lunedì al giovedì per un'ora e mezza .

"I bambini preferiscono la matematica all’alfabeto, e io seguo le loro inclinazioni. Procediamo. Per ora abbiamo rispettato le indicazioni iniziali, hanno seguito e dimostrato di essere svegli” ha spiegato la maestra, rivelando: "La madre Catherine è spesso presente alle lezioni. A volte traduce ed è utile in questa funzione. Certo è ingombrante, come può essere una mamma all’interno di una classe”.

"Un giorno mi ha citato la scuola steineriana, ho capito che crede in quella filosofia educativa che consente ai bambini di crescere liberi fino a otto anni. Il problema è che non capisco bene molte delle cose che dice. So solo quello che ho iniziato a leggere su Wikipedia. Sono abituata alle lezioni frontali, al metodo classico” ha concluso l'insegnante.