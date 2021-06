Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la famiglia Vrabie che stava tornando dall'Italia alla Moldavia, paese di origine di papà Andrei e mamma Liudmila, con loro anche i due figli di soli 10 e sette anni. Erano in auto quando si sono scontrati con un camion nei pressi della contea di Cluj in Romania. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico, per i due coniugi e la più piccola dei figli non c'è stato nulla da fare, l'unico superstite è il maggiore che si trova ora ricoverato in ospedale.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che la famiglia fosse in viaggio proprio per raggiungere la Moldavia per trascorrere alcuni giorni di vacanza nel paese di origine di Andrei Vrabie, 29 anni, e Liudmila Vrabie, che oggi avrebbe compiuto 30 anni. Entrambi ormai da anni si erano trasferiti in Italia dove Andrei lavorava come addetto alle pulizie e la moglie lavorava come collaboratrice domestica e nell’assistenza a domicilio, nella cittadina del Reggiano di Gustalla dove vivevano l'uomo volgeva interventi di giardinaggio e spesso si prestava a fare da autista per i trasporti di materiali vari dall’Italia alla Moldavia.

Lo schianto è avvenuto nella contea di Cluj, in Romania, e sembra che la loro Opel Insigna abbia avuto un impatto violentissimo con un camion per motivi ancora da accertare. Per i tre non c'è stato nulla da fare e sono morti sul colpo mentre il piccolo di soli dieci anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Nel Reggiano abitano anche i genitori di Liudmila e altri parenti. Al bar market "Il Vento dell'Est"a Guastalla, vicino alla loro abitazione, è in corso una raccolta di fondi per contribuire alle spese per i funerali