“Faccio un giro”, Saturnino scompare per ore: travolto e ucciso sulla Statale a chilometri di distanza

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Si tinge di mistero il terribile incidente costato la vita al 25enne Saturnino Navoni, travolto e ucciso nella primissima mattinata di ieri, martedì 5 settembre, sulla strada statale 7 Appia nel tratto compreso tra Taranto e Grottaglie. Prima del terribile impatto, nei pressi del km 653, il giovane infatti era uscito di casa dicendo che avrebbe fatto un giro ma poi era praticamente sparito nel nulla.

Al momento della tragedia, quando è stato travolto da un veicolo in transito, all'altezza dello svincolo per il capoluogo ionico, di lui non si avevano notizie da ore. Saturnino era uscito di casa, dalla zona di Bari, già la sera di lunedì ma poi non era più tornato e anche i familiari lo stavano cercando da ore quando è arrivata loro la terribile notizia.

Il 25enne è stato falciato da una vettura che sopraggiungeva a grande velocità e non ha potuto evitare l'impatto. Uno scontro che non ha lasciato scampo al giovane: il suo corpo è stato sbalzato sul lato opposto della carreggiata facendo un volo di diversi metri che gli è stato fatale. Inutili per lui i successivi soccorsi medici del 118. I sanitari giunti sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo.

Le forze dell'ordine stanno cercando ancora di ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto e stabilire eventuali responsabilità ma si cerca di capire anche cosa ci facesse il 25enne sul posto a decine di chilometri da casa: si tratta infatti di una strada statale a scorrimento veloce dove non camminano pedoni. La sua auto inoltre non è stata trovata in zona quindi è escluso che avesse avuto un guasto. Qualcuno ha che stesse cercando un passaggio per raggiungere una destinazione al momento non nota e non si sarebbe accorto della vettura in transito ma la dinamica resta ancora tutta da accertare.