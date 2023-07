Fabriano, fuori ci sono 40 gradi ma vanno al supermercato in cappotto: denunciati per furto Denunciati per urto aggravato un uomo e una donna di 35 e 30, entrambi d Fabriano: avevano nascosto la merce nelle tasche dei loro cappotti.

A cura di Davide Falcioni

Nonostante le temperature sfiorassero i 40 gradi sono entrati in un supermarket di Fabriano (Ancona) indossando dei vistosi e pesanti cappotti, probabilmente illudendosi che il loro abbigliamento – decisamente folle nel luglio più caldo della storia – non avrebbe dato eccessivamente nell'occhio. Una volta usciti dal negozio, però, ad attenderli hanno trovato i carabinieri del nucleo radiomobile della città marchigiana che li hanno denunciati per furto aggravato.

Protagonisti due fabrianesi, lui trentacinquenne, lei trentenne, che nei giorni scorsi – i più torridi del 2023 – sono entrati vestiti con un abbigliamento tipicamente invernali che non potevano non dare nell'occhio. Il personale del supermercato, insospettito, ha chiamato i carabinieri. Poco dopo i due individui sono usciti con il lungo cappotto ì imbottito di merce di vario genere rubata tra le scaffalature del supermercato. Tutti prodotti sprovvisti di antitaccheggio per un valore di diverse decine di euro. Una volta che i due hanno depositato la merce all'interno della loro auto parcheggiata davanti al supermercato è scattato il controllo. I militari hanno perquisito i due e all'interno del mezzo hanno trovato la merce rubata pochi minuti prima.

Appurato che non erano in possesso dello scontrino e che non sapevano giustificare la provenienza di quella merce e da un accertamento effettuato anche tramite le telecamere, i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso di merce esposta. La spesa è stata quindi riconsegnata poco dopo al supermercato.