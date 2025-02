Evan ucciso di botte a 2 anni, processo da rifare: la Cassazione annulla l’ergastolo alla madre

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Evan e la madre

Processo da rifare per la morte del piccolo Evan, il bambino di due anni di Rosolini (Siracusa) morto il 17 agosto 2020. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna all'ergastolo emessa dalla Corte d'appello di Catania nei confronti della madre del bambino, Letizia Spatola. Insieme al compagno Salvatore Blanco, 34 anni, erano accusati di maltrattamenti nei confronti del piccolo e omicidio. La sentenza della Corte d'appello di Catania risale allo scorso giugno.

Evan morì cinque anni fa all'ospedale di Modica per la "grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione", riconducibile secondi i periti alle lesioni subite in casa. Per la madre si farà un nuovo processo in Appello a Catania; per Blanco c'è rinvio alla Corte d'Appello di Catania solo per decidere se sussiste la circostanza aggravante del rapporto di discendenza.

L’avvocato di Letizia Spatola, Natale Di Stefano, aveva presentato sei diversi motivi di ricorso alla Corte Suprema evidenziando che la madre del piccolo, essendo semi inferma di mente come accertato dal perito nominato dalla Corte d'Appello, avrebbe ignorato le condotte violente. Non sarebbe stata, secondo l’avvocato, una libera scelta ma un aspetto patologico della malattia.

I carabinieri, nel corso delle indagini, avevano accertato percosse continue che avevano provocato nel bambino contusioni e fratture. Il patrigno, secondo quanto ricostruito, lo avrebbe picchiato per futili motivi – il bimbo piangeva e lui non lo sopportava – e la madre avrebbe osservato senza intervenire. Nel tempo, in diverse occasioni, il bambino era stato portato in pronto soccorso: in un caso la madre aveva detto che il figlio era caduto e il medico aveva segnalato l’accaduto alle forze dell'ordine.