Omicidio del piccolo Evan, la madre e il compagno condannati all’ergastolo La sentenza del processo a carico di Letizia Spatola, la madre di Evan Lo Piccolo morto a 21 mesi in Sicilia, e del compagno Salvatore Blanco. Il bambino nel 2020 finì in ospedale col corpo pieno di lividi.

A cura di Susanna Picone

Ergastolo per Letizia Spatola e Salvatore Blanco. Questa la decisione dei giudici della Corte di Assise di Siracusa che hanno emesso la sentenza nel caso del piccolo Evan Lo Piccolo. La sentenza è arrivata pochi minuti fa dopo una camera di consiglio durata qualche ora. Letizia Spatola era in aula quando è arrivata la sentenza, Blanco invece era collegato dal carcere di Vibo Valentia dove è detenuto.

Secondo l’accusa, le botte continue della madre e del compagno avrebbero provocato la morte, il 17 agosto 2020, del piccolo Evan, che aveva appena 21 mesi. Il bambino fu accompagnato in ospedale a Modica in condizioni gravissime: a chiamare l'ambulanza fu sua madre, ma era ormai troppo tardi. Il bambino, col corpo pieno di lividi, morì poco dopo. La procura di Siracusa aveva chiesto il carcere a vita sia per Letizia Spatola, attualmente agli arresti domiciliari, che per il compagno Salvatore Blanco, già in carcere fuori regione. I giudici hanno accolto oggi questa richiesta.

"Ergastolo con isolamento diurno per un anno e perdita della responsabilità genitoriale per la madre", era stata la richiesta dei pm di Siracusa nella precedente udienza del processo. La difesa portata avanti dalla madre del bambino, che ha da sempre raccontato di essere stata succube delle violenze del compagno, secondo i magistrati non avrebbe fondamento. Entrambi insomma avrebbero avuto, secondo l'accusa, responsabilità nella morte del piccolo Evan. Blanco avrebbe agito perché non sopportava il pianto del bambino e la madre di Evan avrebbe nascosto tutto quello che avveniva nella loro casa a Rosolini per evitare l'intervento dei servizi sociali.

Era stato il padre del bambino Stefano Lo Piccolo (a difenderlo gli avvocati Federica Tartara, Loredana Calabrese insieme alla criminologa Anna Vagli) a denunciare possibili maltrattamenti e presentare un esposto in Procura a Genova.

I giudici oggi hanno condannato entrambi gli imputati per l’omicidio, condannati anche a un anno di isolamento, l’interdizione dai pubblici uffici compresa la responsabilità genitoriale ed è stata disposta una provvisionale per le parti civili. Entro 90 giorni verrà depositata la sentenza.