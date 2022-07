Evan ucciso a 2 anni, il papà a Fanpage: “L’ergastolo non me lo riporta in vita, ma gli dà dignità” Letizia Spatola, mamma di Evan, e il compagno Salvatore Blanco sono stati condannati oggi all’ergastolo per l’omicidio del bambino. Il commento del padre biologico: “Non mi capacito di come Letizia possa attendere la sentenza agli arresti domiciliari”.

A cura di Susanna Picone

Stefano Lo Piccolo col figlio Evan

“L’ergastolo non serve a riportare in vita mio figlio, ma quanto meno a ridargli dignità. Anche se non mi capacito ancora di come Letizia possa attendere la sentenza agli arresti domiciliari. Evan mi manca ogni giorno e spero che i miei pensieri arrivino fino al cielo. Sopratutto oggi”: così a Fanpage.it Stefano Lo Piccolo, il papà biologico del piccolo Evan, il bambino morto nel 2020 a Modica, in Sicilia, ucciso dalle botte da chi invece avrebbe dovuto proteggerlo.

La mamma di Evan e il compagno della donna oggi sono stati entrambi condannati all’ergastolo. I giudici della Corte d'assise di Siracusa hanno emesso sentenza di carcere a vita per Letizia Spatola, mamma 24enne della vittima, e Salvatore Blanco, 32 anni, patrigno del bambino di Rosolini morto il 17 agosto del 2020.

Evan Lo Piccolo

Alla lettura della sentenza Letizia Spatola, che attualmente è ancora ai domiciliari come confermato dal padre biologico di Evan, era presente nell'aula del Tribunale di Siracusa, Blanco invece ha atteso il verdetto in una stanza del carcere di Vibo Valentia dove si trova detenuto. In aula non c’era neppure Stefano Lo Piccolo, erano presenti invece alcuni suoi parenti.

Al termine della requisitoria il pm di Siracusa aveva chiesto per Spatola e Blanco l'ergastolo per omicidio e 5 anni e 6 mesi ciascuno per maltrattamenti, la Corte ha deciso di accorpare i due capi di imputazioni per cui la condanna è per omicidio in concorso con i maltrattamenti. Disposta inoltre per i due imputati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Evan e la madre

Per i magistrati di Siracusa, Evan è morto a causa delle lesioni inflitte dall'uomo nella loro casa sotto gli occhi della madre, che nulla avrebbe fatto per impedirlo. L’autopsia sul corpo del bambino parla di "grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione", che sarebbe riconducibile a delle lesioni subite. Al Pronto soccorso dell'ospedale di Modica il bambino arrivò in gravi condizioni con delle ecchimosi sul corpo.