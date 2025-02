video suggerito

Evade dai domiciliari dopo lite con la moglie, i carabinieri lo arrestano: “Vi prego, portatemi da mia madre” Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Catania dopo la fuga dai domiciliari in seguito a una lite con la moglie. Ai carabinieri che lo hanno arrestato, ha chiesto di essere portato a casa della madre. “Non ce la faccio più”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 37 anni di Catania è evaso dai domiciliari dopo una lite con la moglie. Il detenuto avrebbe infatti staccato il braccialetto elettronico nel tentativo di allontanarsi da casa per raggiungere l'abitazione della mamma. Ai carabinieri che lo hanno arrestato per evasione ha detto però di non aver mai voluto evitare la condanna, ma di aver solo cercato di scontare il resto della pena a casa della madre.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver litigato con la consorte il 37enne avrebbe staccato il dispositivo e sarebbe uscito di casa, facendo così scattare l'alert alla centrale operativa che ha inviato sul posto una pattuglia. Nell'abitazione i militari hanno trovato solo la compagna dell'uomo mentre il 37enne è stato rintracciato a 10 minuti da casa.

Ai carabinieri che lo hanno fermato, il 37enne ha detto di essere stanco di vivere con la moglie e con i figli e di aver deciso di scappare pur sapendo di violare le prescrizioni degli arresti domiciliari. "Portatemi da mia madre" avrebbe detto nel tentativo di convincere i carabinieri a fargli scontare la sua pena lontano dall'abitazione della moglie.

Leggi anche Prende a martellate la moglie dopo una lite il giorno di San Valentino: il marito è stato arrestato

Nonostante la "preghiera" del 37enne, dopo la convalida dell'arresto le autorità hanno disposto per lui il ripristino dei domiciliari nella stessa casa dalla quale era fuggito per non convivere con la moglie e con i figli. Per lui, dunque, nulla da fare: i domiciliari continueranno infatti a svolgersi presso casa della moglie.

Una "condanna nella condanna" per il 37enne che aveva chiesto agli agenti di cambiare abitazione e di trasferirsi definitivamente dalla madre a causa delle continue liti con la compagna e dell'impossibilità di vivere 24 ore su 24 insieme senza la possibilità di uscire e di svagarsi per qualche ora lontano dal contesto familiare.

Il 37enne ha quindi dovuto fare ritorno presso l'abitazione familiare.