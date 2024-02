Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 3 febbraio 2024: numeri vincenti e quote I numeri vincenti alle Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 3 febbraio 2024, con quote e vincite in diretta dalle 20.00 su Fanpage.it. Il jackpot milionario di stasera è di 57 milioni per i sei numeri vincenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

In diretta le estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 3 febbraio 2024. Cliccando su questa pagina, scopri in tempo reale vincite, quote e il vincitore del montepremi del concorso di oggi e della sestina milionaria per l'ambito jackpot da 57 milioni di euro, cresciuto ulteriormente dall'ultima estrazione perché nessuno ha ancora indovinato la combinazione "6" o "5+1".

Segui la diretta dalle 20 del concorso 19/24 di oggi, 3 febbraio 2024, per l'estrazione dei numeri del Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto serale.

Al termine di tutti i concorsi verranno pubblicati da Sisal e Lottomatica tutte le vincite e le quote di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto.

SuperEnalotto oggi sabato 3 febbraio 2024, i numeri dell'ultima estrazione

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 3 febbraio 2024 prevede un montepremi di 57 milioni di euro, ulteriormente cresciuto, data l'assenza di un vincitore nei concorsi precedenti: non è stata ancora indovinata, infatti, la combinazione fortunata del "6" milionaria e del "5+1". Le recenti vittorie sono state invece di un fortunato che ha azzeccato il 5 da 128mila euro.

Ricordiamo che, appena terminerà l'estrazione, sul sito ufficiale del SuperEnalotto verranno pubblicati tutti i numeri vincenti e le quote del concorso dello scorso venerdì 19/24, con anche i premi Winbox.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 3 febbraio 2024

Attenzione: le combinazioni vincenti del Lotto vanno verificate sempre sulla piattaforma ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 3 febbraio 2024 può essere seguita in diretta dalle ore 20.00.

La comunicazione delle vincite e delle quote è effettuata da Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per verificare la propria schedina con anche i simboli del concorso Simbolotto. Di seguito, l'archivio delle estrazioni del Lotto dove visionare, tra le altre cose, anche i numeri ritardatari.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

