Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 8 febbraio 2024: numeri vincenti e quote Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 8 febbraio 2024: in diretta l’estrazione dei numeri vincenti dalle 20.00 su Fanpage.it con i risultati dei concorsi, vincite e quote. Il jackpot al SuperEnalotto arriva a 57,4 milioni di euro per la sestina fortunata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi in diretta: i numeri vincenti di giovedì 8 febbraio 2024 con vincite e quote di stasera su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per consultare in tempo reale i risultati dei concorsi di stasera: il jackpot al SuperEnalotto sale a 57,4 milioni di euro.

Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto vinti circa 38mila euro con il "5": nessun "6" o "5+1" e il montepremi continua a salire. Per il concorso di stasera, il numero 21/24, raggiunge la somma di 57,4 milioni di euro. La diretta parte con i numeri del Lotto alle 20.00, poi la combinazione fortunata del SuperEnalotto con i numeri del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto.

Vincite e quote del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, saranno poi comunicate da Sisal e Lottomatica.

Estrazione SuperEnalotto oggi giovedì 8 febbraio 2024, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, è la numero 21/24 e mette in palio un corposo montepremi da 57,4 milioni di euro dal momento che ancora nessun fortunato giocatore centra la sestina vincente. Nell'ultimo concorso dello scorso martedì nessun "6" né "5+1". Per la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi, sarà disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare tutti i risultati dell'ultima estrazione.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di giovedì 8 febbraio 2024

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, è la seconda della settimana: l'appuntamento è dalle 20.00 con i numeri vincenti del Lotto in diretta anche sul canale Youtube "Il gioco del Lotto". Per la verifica della schedina, sarà Lottomatica – per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – a pubblicare quote e vincite di stasera, con i simboli del Simbolotto di oggi. Nell'ultimo concorso vinti 23mila euro in Puglia: disponibile qui l'archivio delle estrazioni del Lotto con i numeri ritardatari aggiornati.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto di oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di giovedì 8 febbraio 2024

Ecco vincite e quote dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, pubblicate sul sito ufficiale di Sisal:

