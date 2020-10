I numeri vincenti per le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 6 ottobre 2020, con le quote, le vincite e le combinazioni fortunate delle tre lotterie italiane. Il jackpot per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi sale a 47,7 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri estratti. A seguire anche l'estrazione del Simbolotto di oggi: buona fortuna!

Estrazione del Lotto oggi 6 ottobre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 17 – 24 – 26 – 12 – 18

Cagliari: 80 – 86 – 46 – 81 – 74

Firenze: 85 – 34 – 65 – 50 – 83

Genova: 14 – 90 – 63 – 35 – 83

Milano: 43 – 17 – 25 – 6 – 49

Napoli: 44 – 72 – 46 – 76 – 80

Palermo: 83 – 87 – 24 – 54 – 35

Roma: 83 – 39 – 25 – 19 – 36

Torino: 48 – 7 – 47 – 70 – 6

Venezia: 84 – 65 – 79 – 32 – 16

Nazionale: 2 – 28 – 41 – 4 – 34

L'estrazione del Lotto torna oggi, martedì 6 ottobre, con il primo appuntamento di questa settimana. Le estrazioni del Lotto si svolgono come di consueto ogni martedì, giovedì e sabato, e offrono premi di importi diversi calcolati su quote fisse. Sul sito di Lottomatica la verifica della schedina per il Lotto e l'estrazione del Simbolotto di oggi.

SuperEnalotto, numeri e quote di martedì 6 ottobre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 89 – 74 – 55 – 67 – 8 – 73

Numero Jolly: 83

Numero Superstar: 18

Jackpot: 47.700.000€

47,7 milioni di euro il jackpot in palio per chi indovina i 6 numeri vincenti di stasera; all'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 6 ottobre, si può vincere anche centrando 5 dei 6 numeri della sestina, o indovinando la sequenza del 5+1. Nell'ultima estrazione di Eurojackpot nessuno ha centrato il 5+2. Quote del SuperEnalotto e vincite su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto di martedì 6 ottobre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 7 – 14 – 17 – 24 – 26 – 34 – 39 – 43 – 44 – 46 – 48 – 65 – 72 – 80 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 90

Il numero Oro è 17, il Doppio Oro è 17, 24