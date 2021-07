Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi martedì 27 luglio 2021, numeri vincenti e quote I risultati delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 27 luglio 2021, e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it dalle ore 20 di questa sera. 59,8 milioni di euro il montepremi del SuperEnalotto per chi indovina la sestina fortunata, estratti anche i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e le combinazioni del 10eLotto e Simbolotto di oggi.

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 27 luglio 2021, e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it. Il jackpot del SuperEnalotto per l'estrazione di oggi (concorso n.89) sale a 59,8 milioni di euro, dopo le 20 verranno comunicati anche tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto, 10eLotto e Simbolotto: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni delle tre lotterie italiane in diretta.

Una volta concluse le operazioni di estrazione, Sisal e Lottomatica renderanno note le quote e le vincite dei concorsi di oggi per le tre lotterie.

Estrazioni Lotto oggi 27 luglio, i risultati

Anche oggi, come ogni martedì, giovedì e sabato, tornano le estrazioni del Lotto. Gestite da Lottomatica per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli appuntamenti con la lotteria più antica d'Italia prevedono l'estrazione di 5 numeri su 10 ruote, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. All'estrazione del Lotto è collegato anche il 10eLotto e il Simbolotto di oggi, sul sito di Lottomatica è possibile verificare l'eventuale vincita della schedina.

SuperEnalotto di oggi 27 luglio, numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 27 luglio 2021, mette in palio un jackpot di 59,8 milioni di euro, in crescita rispetto allo scorso sabato. Il montepremi pieno può essere vinto indovinando tutti e 6 i numeri della combinazione fortunata, ma anche con il 5+1 si vince un jackpot interessante. Sul sito del SuperEnalotto è possibile verificare i numeri vincenti dell'estrazione di oggi.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di martedì 27 luglio

Ecco le quote e le vincite delle estrazioni di oggi per il SuperEnalotto, comunicate da Sisal:

