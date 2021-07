Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi giovedì 15 luglio 2021, numeri vincenti e quote I risultati delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 luglio 2021, tutti i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it. Sale a 57,4 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto per la sestina fortunata, ecco i numeri estratti per il Lotto e 10eLotto e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 15 luglio 2021, e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it dalle ore 20 di questa sera. Sale a 54,7 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto per l'estrazione di oggi (concorso n°84), dopo le 20 verranno comunicati anche i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente di 10eLotto e Simbolotto: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in diretta.

Una volta concluse le estrazioni di giovedì 15 luglio 2021, Lottomatica e Sisal comunicheranno le quote e le vincite relative alle tre lotterie italiane.

Estrazione Lotto oggi 15 luglio, i risultati

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 47 – 73 – 44 – 59 – 84

Cagliari: 4 – 58 – 18 – 37 – 67

Firenze: 49 – 59 – 70 – 80 – 64

Genova: 19 – 77 – 83 – 40 – 42

Milano: 50 – 76 – 61 – 38 – 74

Napoli: 81 – 38 – 13 – 27 – 9

Palermo: 78 – 8 – 4 – 65 – 39

Roma: 85 – 12 – 10 – 9 – 89

Torino: 32 – 17 – 24 – 44 – 6

Venezia: 35 – 71 – 76 – 89 – 82

Nazionale: 88 – 45 – 14 – 33 – 31

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto martedì 6 luglio 2021, numeri vincenti e quote

L'estrazione del Lotto torna oggi, giovedì 15 luglio 2021, come ogni martedì, giovedì e sabato. Gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la lotteria più antica d'Italia offre diverse vincite regolate in base a quote fisse. Sul sito di Lottomatica è possibile verificare l'eventuale vincita della schedina in tempo reale e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto di giovedì 15 luglio, i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 54 – 57 – 2 – 25 – 87 – 37

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 77

Jackpot: 54.700.000€

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi 15 luglio 2021 il montepremi sale a 57,4 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri fortunati della combinazione vincente. Nessun 6 nè 5+1 nell'estrazione dello scorso martedì, sul sito del SuperEnalotto è possibile verificare i numeri vincenti.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto di oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 8 – 12 – 17 – 19 – 32 – 35 – 38 – 47 – 49 – 50 – 58 – 59 – 71 – 73 – 76 – 77 – 78 – 81 – 85

Il numero Oro è 47, il Doppio Oro è 47, 73

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di giovedì 15 luglio

Ecco le vincite e le quote dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, comunicate da Sisal:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 13.125,78

Punti 4: 538 totalizzano Euro: 447,64

Punti 3: 19.459 totalizzano Euro: 30,33

Punti 2: 299.925 totalizzano Euro: 5,41