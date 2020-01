in foto: Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto serale

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: a partire dalle 20 conosceremo i numeri vincenti della prima estrazione della settimana, quella di martedì 7 gennaio 2020. Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi il jackpot in palio sale a 56,8 milioni di euro: un montepremi in aumento rispetto all'ultima estrazione del 4 gennaio, quando nessuno ha centrato la sestina vincente.

Ecco i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto oggi, la combinazione dell'ultima estrazione del SuperEnalotto e il risultato dell'estrazione serale del 10eLotto di martedì 7 gennaio 2020.

L'estrazione del Lotto di oggi

in foto: Schedina estrazioni del Lotto

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 61 – 33 – 81 – 40 – 4

Cagliari: 72 – 89 – 67 – 25 – 32

Firenze: 68 – 64 – 54 – 72 – 88

Genova: 11 – 6 – 24 – 26 – 7

Milano: 5 – 16 – 53 – 3 – 9

Napoli: 54 – 68 – 35 – 79 – 75

Palermo: 17 – 38 – 51 – 26 – 11

Roma: 19 – 70 – 51 – 89 – 60

Torino: 56 – 35 – 41 – 17 – 5

Venezia: 32 – 33 – 31 – 52 – 57

Nazionale: 43 – 28 – 81 – 30 – 73

L'estrazione del Lotto viene attesa da tantissimi giocatori, che sperano di centrare una delle combinazioni vincenti: secondo il regolamento le estrazioni si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato, ma non possono essere effettuate in occasione di giorni festivi.

L'estrazione per il concorso n.3/2020 del SuperEnalotto

in foto: Numeri vincenti SuperEnalotto

Combinazione vincente SuperEnalotto: 78 – 72 – 23 – 60 – 66 – 2

Numero Jolly: 19

Numero Superstar: 53

Jackpot: 56.800.000€

Il SuperEnalotto nasce dal gioco del Lotto (in passato si chiamava soltanto Enalotto), ma ormai l'estrazione dei numeri per questo gioco a premi è completamente indipendente dal Lotto. Per vincere al SuperEnalotto bisogna centrare la sestina vincente, ovvero la combinazione di tutti e sei i numeri estratti.

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto di oggi

in foto: Estrazione serale 10eLotto

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 5 – 6 – 11 – 16 – 17 – 19 – 32 – 33 – 35 – 38 – 54 – 56 – 61 – 64 – 67 – 68 – 70 – 72 – 81 – 89

Il numero Oro è 61, il Doppio Oro è 61 – 33

Concludiamo le estrazioni di oggi con il 10eLotto, nuovo concorso a premi di Lottomatica la cui estrazione serale è legata a quella del Lotto: i 20 numeri estratti, infatti, sono la somma dei primi 2 numeri estratti sulle ruote del Lotto (eccetto la ruota Nazionale).

Risultati delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Come ogni martedì, su Fanpage.it pubblichiamo i risultati delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con grande attenzione. Non intendiamo tuttavia sostituirci ai canali ufficiali, attraverso i quali verificare con certezza l'eventuale vincita della schedina. Per il Lotto e il 10eLotto il sito di riferimento è l'archivio di Lottomatica, mentre per il SuperEnalotto è possibile consultare sia il sito di Sisal che il portale superenalotto.com.