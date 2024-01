Crolla una casa nel Modenese per un’esplosione: soccorsa una donna bloccata sotto le macerie Una casa è crollata a causa di un’esplosione a Rovereto di Novi (Modena). Non sono ancora note le cause, ma l’onda d’urto ha danneggiato anche auto e altri palazzi nella zona. Ci sono feriti lievi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La palazzina esplosa a Novi di Modena

Un'esplosione si è verificata nella notte scorsa, tra domenica e lunedì 22 gennaio, intorno alle 4:20 in una palazzina a Rovereto di Novi, nella Bassa modenese. L'edificio di tre piani di via Chiesa Sud è parzialmente crollato, mentre l'onda d'urto che si è generata ha danneggiato altre abitazioni nel quartiere. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti lievi (otto persone intossicate) e nessuna vittima.

L'intervento delle cinque squadre di vigili del fuoco: una donna soccorsa sotto le macerie

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto da Carpi, Modena, San Felice, Mirandola, Bologna insieme all'unità cinofila, hanno fatto evacuare diversi residenti. Il Comune di Novi ha messo a loro disposizione la sala Zuccoli finché non potranno rientrare nelle proprie case.

Una donna, in particolare, sarebbe stata soccorsa perché rimasta bloccata sotto le macerie. Il team Usar (Urban safe and rescue) è al lavoro per escludere la presenza di altre persone tra i resti del palazzo. Al momento risultano otto persone intossicate: cinque di queste sono state trasportate all'ospedale di Mirandole e le altre tre a quello di Carpi.

Le cause dell'esplosione

L'esplosione ha distrutto anche alcune auto che si trovavano nei paraggi della palazzina. Non è ancora chiaro il motivo dello scoppio. È probabile che si sia trattata di una fuga di gas o di un'auto alimentata a gpl, ma in merito le forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Stato, dovranno eseguire accertamenti anche sulle case accanto a quella maggiormente danneggiata.

Secondo quanto riferito a Buongiorno Regione dal sindaco di Novi, Enrico Diacci, nella casa crollata vive una famiglia composta da sei persone. Intanto, il traffico tra via Battisti e via IV Novembre è stato interrotto dagli agenti della polizia Locale per consentire ai soccorsi di rimuovere le macerie.