Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna: 1 morto e due feriti gravi, si cerca sotto le macerie Esplosione oggi in un capannone della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimentazione merci, nella zona di Borgo Panigale a Bologna: 1 morto e almeno 3 feriti gravi, si cercano eventuali dispersi.

A cura di Ida Artiaco

Foto di Gabriele Mento.

Paura oggi a Bologna, dove una violenta esplosione si è verificata verso le 17.20 in uno stabilimento in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale. Si tratta di un capannone della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimentazione merci.

A saltare in aria sarebbe stato un compressore e lo scoppio ha fatto crollare parte del capannone. Sono accorsi sul posto, vigili del fuoco, 118 con anche l'elicottero e le forze dell'ordine.

Dalle prime informazioni ci sarebbero una vittima e almeno due feriti gravi. Altri feriti più lievi sarebbero stati trasferiti all'ospedale Maggiore. Sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie.

Secondo quanto ha riferito il sindaco di Caldara, Giampiero Falzone, "lo scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Brutta esplosione. Carabinieri, vigili del fuoco e 118 sul posto per prestare soccorsi. La situazione potrebbe essere molto seria", aggiungendo: "C'è una vittima e almeno tre feriti gravi e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie".

Non ci sarebbero crolli strutturali dello stabilimento, ma pare che un pilastro non abbia retto e non si esclude che crollando abbia danneggiato anche gli edifici adiacenti.

Indagini in corso per cercare di capire cosa sia successo. Secondo una signora presente sul posto, mamma e moglie di due dipendenti dell'azienda, "poco dopo le 17 si è sentito un gran botto, lo abbiamo sentito noi da casa, a Borgo Panigale".

L'azienda è una delle più importanti del Bolognese: occupa 850 dipendenti, con una grande espansione negli ultimi anni, e produce carrelli elevatori. È un'azienda storica, che per decenni è stata nota col nome di Cesab. Nel perimetro aziendale entrano alcuni parenti delle persone che si trovavano nello stabilimento al momento dell'esplosione.