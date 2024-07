video suggerito

Escherichia coli nell'acqua del pozzo, intossicati 50 ospiti di un ostello di suore ad Arezzo Intossicazione per 50 ospiti di un ostello gestito da suore a Chiusi della Verna (Arezzo), probabilmente dovuta alla presenza del batterio dell'escherichia coli nell'acqua del pozzo. Tra coloro che si sono sentiti male, 30 musicisti di età compresa tra i 10 e i 16 anni e un gruppo di anziani in preghiera.

A cura di Ida Artiaco

Sarebbe dovuta alla possibile presenza del batterio escherichia coli nell'acqua del pozzo l'intossicazione alimentare di 50 ospiti di un ostello gestito dalle suore a Chiusi della Verna (Arezzo). È successo nei giorni scorsi: la maggior parte di coloro che si sono sentiti male sono musicisti di età compresa tra i 10 e i 16 anni impegnati in uno stage estivo e una ventina di anziani giunti in preghiera nel centro dell'Alto Casentino.

Dall'analisi delle feci di uno dei due intossicati accompagnati in ospedale a Bibbiena, una anziana con problematiche cardiologiche e un ragazzo affetto da una patologia, sarebbe emersa la presenza del batterio. Da quanto ricostruito dai sanitari della Asl che stanno portando avanti gli accertamenti, le persone avrebbero percepito un "sapore alterato" nell'acqua fornita dal pozzo della struttura.

Gli intossicati, per alcuni dei quali è intervenuta la guardia medica, stanno bene, dopo aver superato le problematiche legate all'intossicazione alimentare, come vomito e diarrea e anche i due intossicati, le cui condizioni di salute destavano maggiore preoccupazione, sono stati dimessi dall'ospedale. Tra gli organizzatori dello stage musicale c'è "sconcerto e rammarico per il gruppo dei giovani musicisti coinvolti e ricerca di spiegazioni".

Al momento non ci sono denunce ma i carabinieri comunque stanno seguendo la vicenda. La struttura che utilizza da sempre senza problemi il pozzo per approvvigionare l'ostello.

Si ricordi che l'escherichia coli è un batterio che costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo. Nonostante la maggior parte dei ceppi di escherichia coli siano innocui, alcuni ceppi sono l'agente scatenante di malattie intestinali di diversa gravità (che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue) ed extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.