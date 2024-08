Esce per una escursione ma scompare nel nulla, Simone trovato morto a passo Valles

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Simone Noal, il 39enne Bellunese di cui si erano perse le tracce lunedì scorso. L’uomo è stato rinvenuto morto nelle scorse ore a passo Valles, al confine tra Trentino e Veneto, dove da ieri sera si erano concentrare le ricerche dei soccorsi. Il corpo senza vita del 39enne, residente a Ponte nelle Alpi, è stato rivenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, nella zona delle Pale di San Martino.

Di Simone Noal si erano perse le tracce lunedì scorso quando l’uomo era uscito di casa probabilmente per fare un'escursione sulle Dolomiti. Quel giorno infatti non si era recato al lavoro ma era stato visto con addosso abbigliamento da montagna e zaino. Da allora però i famigliari non hanno avuto più sue notizie. Quando non è rientrato lunedì sera, dopo aver cercato di contattarlo inutilmente, i parenti hanno fatto scattare l’allarme che ha poi dato il via alle ricerche.

Per oltre 24 ore l'uomo è stato cercato dai soccorritori veneti e trentini senza esito fino alla svolta di martedì sera quando la sua auto era stata localizzata dai Carabinieri proprio nella zona di passo Valles. In zona quindi era stato installato un posto di coordinamento delle ricerche presso il rifugio sul passo con squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Trento.

Le operazioni sono state rese difficili dalle condizioni meteo avverse fino a quando nella notte di martedì un drone di ricerca dei pompieri con termocamera ha rilevato un segnale che ha portato a concentrare le ricerche in una zona specifica dove in mattinata infine è stato trovato il corpo di Simone Noal. Dopo un sorvolo dell’elicottero, sono partite le operazioni di recupero della salma che si sono concluse a metà mattinata di lunedì.