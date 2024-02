Esce e scompare nel nulla, Rosario trovato cadavere dopo dieci giorni a 500 metri di distanza Il ritrovamento del corpo senza vita di Rosario Decente è avvenuto da parte dei vigli del fuoco e degli altri uomini impiegati nel Piano ricerche provinciale fatto scattare dalla Prefettura di Siracusa. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Rosario Decente, un 52ene scomparso nel nulla a fine gennaio dopo essersi allontanato da una comunità di Siracusa dove era ospite. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, sabato 10 febbraio, nella zona di una cava sempre nel Siracusano. Il cadavere è stato trovato all’interno delle cosiddette latomie dei cappuccini, un dirupo nella zona del Monumento ai caduti d'Africa vicino a Piazza Cappuccini.

Il corpo era già in stato di decomposizione ma gli indumenti indossati hanno fatto subito ipotizzare che potesse trattarsi del 52enne scomparso il 31 gennaio scorso da una comunità del capoluogo di provincia. Il cadavere è stato successivamente identificato dai Carabinieri proprio come Rosario Decente grazie ad alcuni documenti che aveva negli effetti personali.

Del resto il ritrovamento è avvenuto da parte dei vigli del fuoco e degli altri uomini impiegati nel Piano ricerche provinciale fatto scattare dalla Prefettura di Siracusa per cercare il 52enne. Il corpo giaceva in una zona impervia, dove in passato sorgevano antiche cave di pietra, ma ad appena circa 500 metri in linea d’aria dal luogo della scomparsa. Sul posto anche il medico legale per la prima comparazione fisica.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere caduto dall’alto schiantandosi a terra dopo un volo nel vuoto di diversi metri. Al momento del ritrovamento aveva la faccia rivolta verso il terreno. La posizione del cadavere, il fatto che fosse già in stato avanzato di decomposizione e indossasse gli stessi abiti del giorno della scomparsa, lasciano ipotizzare che la morte possa risalire allo stesso giorno della sparizione.

La scomparsa di Rosario Decente, originario di Napoli, era stata denunciata da personale della struttura per disabili psichici in cui era ospitato che avevano lanciato anche appelli. Gli addetti avevano raccontato che altre volte si era diretto dalla zona dei Cappuccini ma che era sempre tornato dopo poche ore. Le ricerche, a cui hanno partecipato tutte le forze dell'ordine, sono state condotte anche con l'uso dei droni fino al tragico epilogo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul cadavere dell'uomo per stabilire con certezza le cause del decesso.