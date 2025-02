video suggerito

Esce di casa la mattina presto senza cellulare e scompare: si cerca una studentessa di 15 anni La 15enne Sasha Zamuner nella mattina presto di ieri 20 febbraio è uscita di casa ed è scomparsa: non avrebbe con sé né cellulare né documenti.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

A Mogliano Veneto si cerca la 15enne Sasha Zamuner. Di lei non si hanno più notizie del mattino di ieri 20 febbraio. Stando alle prime informazioni, la giovane si sarebbe allontanata a piedi verso le 7.30 senza mai entrare in classe nella sua scuola media, l’istituto "Rita Levi Montalcini" in via Gagliardi. Non avrebbe con sé né cellulare né documenti.

A segnalare la scomparsa è stata la Prefettura di Treviso e come riporta La Tribuna di Treviso, l'allontanamento dovrebbe essere stato volontario. Dai vari accertamenti è emerso che la 15enne già sei mesi fa si era allontanata da casa senza dare sue notizie, ma il giorno dopo era tornata.

La ragazza, di media corporatura, è alta 170 centimetri, ha capelli castani di media lunghezza e occhi marroni. Quando è scomparsa molto probabilmente indossava un giubbotto e pantaloni neri, scarpe modello Ugg grigio scuro e uno zaino nero e grigio. Chiunque la dovesse vedere è invitato a chiamare i carabinieri al 112. La speranza è che torni presto a casa.