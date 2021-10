Esce di casa e svanisce nel nulla: ricerche a tappeto per 16enne scomparso a Bari Secondo quanto comunicato dagli stessi familiari, l’adolescente si è allontanato dall’abitazione di Casamassima, nella città metropolitana di Bari, a seguito di un litigio in casa nella prima mattinata di mercoledì ma da allora non si è più fatto sentire. Al momento della scomparsa il 16enne indossava una tuta blu e scarpe grigie.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di ansia e preoccupazione per i familiari e amici di un ragazzo pugliese di 16 anni scomparso improvvisamente nel nulla dopo essere uscito di casa mercoledì scorso senza lasciare più tracce. Dopo l’allarme fatto scattare dai parenti, da 48 ore forze dell’ordine e volontari stanno cercando Vito Antonio Pinto in tutta la zona ma purtroppo finora senza esito. Secondo quanto comunicato dagli stessi familiari, l’adolescente si è allontanato dall’abitazione di Casamassima, nella città metropolitana di Bari, a seguito di un litigio in casa nella prima mattinata di mercoledì ma da allora non si è più fatto sentire. I genitori hanno provato a rintracciarlo tra amici e nei luoghi di ritrovo abituali ma senza esito e così hanno avvertito le forze dell’ordine visto che è uscito anche senza cellulare e senza giubbotto. "Vito Antonio è scomparso dalle 8 a Casamassima, se lo trovate vi preghiamo di bloccarlo, se fa resistenza chiamate i carabinieri vi preghiamo di aiutarci" ha scritto la sorella sui social chiedendo aiuto a tutti.

Per la ricerca del giovane sono scattate ricerche a tappeto in tutta la zona a cui stanno partecipando decine di persone tra polizia, carabinieri, pompieri, protezione civile e volontari. I Vigili del fuoco hanno attivato a Casamassima anche una postazione per la ricerca delle persone scomparse da dove vengono coordinate le operazioni. Nelle attività impegnati anche unità dei cinofili con cani addestrati nella ricerca di persone scomparse e un elicottero che sta perlustrando l’area dall’alto. Nelle scorse ore sono arrivate alcune segnalazioni da Acquaviva delle Fonti, e ora le ricerche si stanno concentrando nella zona. Al momento della scomparsa il 16enne indossava una tuta blu, scarpe grigie e aveva con sé una bicicletta che però è stata ritrovata nelle scorse ore in una zona di campagna a Casamassima. Se si avessero notizie sul 16enne si è pregati di chiamare le Forze dell'Ordine.