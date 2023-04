Esce dall’ospedale e muore investita dopo aver festeggiato la fine del ricovero: il dramma davanti al figlio Il dramma nella serata di ieri a Tortoreto (Teramo). Alla guida del furgone c’era un 40enne di Alba Adriatica: è stato trovato positivo all’alcoltest, i carabinieri lo accusano di omicidio stradale per la morte di Roberta Fiano. La 56enne stava festeggiando il ritorno a casa dopo un periodo di degenza ospedaliera con un’amica (rimasta nell’incidente) e il figlio.

A cura di Biagio Chiariello

Gravissimo incidente stradale in serata, attorno alle 21:30, a Tortoreto, in provincia di Teramo. Due donne sono state investite da un furgone di una società sportiva guidato da un 40enne. Nell'impatto, una delle due è morta. Si tratta di Roberta Fiano, 56enne di Martinsicuro. Le due donne erano in compagnia del figlio (illeso nell’incidente): uscivano da un ristorante sul lungomare Sirena, dove erano state a cena per festeggiare il ritorno a casa della vittima dopo un periodo di degenza ospedaliera.

Il furgone sarebbe piombato su di loro mentre si trovavano a bordo strada e si accingevano molto probabilmente ad attraversare in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente del mezzo, un uomo di 40 anni di Alba Adriatica, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale.

Sarebbe stato trovato positivo all'alcoltest. In base a una prima ricostruzione, il furgone furgonato viaggiava a velocità eccessiva, in una zona in cui di recente è stata istituita la cosiddetta ‘zona 30'. Il pm ha disposto anche il sequestro del mezzo, adibito al trasporto passeggeri.

L’incidente si è verificato tra lo chalet Odeon, sul lato mare, e l’hotel Costa Verde. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e della Croce Verde di Villa Rosa.

Roberta Fiano

Ma ogni tentativo si è rivelato vano: Roberta Fiano è deceduta praticamente sul colpo sotto gli occhi del figlio, mentre l’amica ha riportato diverse fratture e un trauma cranico per cui è stata trasferita all’ospedale Mazzini di Teramo in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita