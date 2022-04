Esce dal cimitero dopo il funerale e viene investita, muore Suor Giuseppina: “Vegliaci dal paradiso” “L’improvvisa e tragica morte di suor Giuseppina ha sconvolto tutti, specie noi Figlie della Carità, le sue collaboratrici, i tanti genitori della sua amata scuola” ricordano le consorelle.

A cura di Antonio Palma

"Ora dal paradiso, veglia su tutti noi" è il commosso addio delle suore Figlie della Carità alla loro consorella suor Giuseppina Derudas, travolta e uccisa da un’auto in un tragico incidente avvenuto martedì pomeriggio in via Puglia a Cagliari. La religiosa, suore delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, era conosciuta in città per il suo ruolo di direttrice della scuola materna della Medaglia Miracolosa nel rione di San Michele dove tutti la ricordano con afetto. Tanto il dolore tra i collaboratrici e i tanti genitori della sua “amata scuola”, quando si è diffusa ala notizia del dramma. Secondo quanto ricostruito finora, Giuseppina Derudas aveva appena partecipato al funerale del padre di uno dei bimbi della sua scuola e d era nei pressi del cimitero di San Michele quando è avvenuta la tragedia.

La suora pare stesse attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto non ha fatto in tempo a fermarsi e l'ha investita in pieno. Il dramma è avvenuto verso le 17:30 quando suor Giuseppina è rimata esanime sull'asfalto. Inutili per lei i successivi soccorsi medici da parte dei sanitari del 118. All'arrivo dei soccorritori la suora 78enne era ancora viva ma le sue condizioni erano già molto gravi. È stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu ma i tentativi di salvarle la vita sono purtroppo risultati vani e suor Giuseppina è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. “L’improvvisa e tragica morte di suor Giuseppina ha sconvolto tutti, specie noi Figlie della Carità, i suoi familiari, le sue collaboratrici, i tanti genitori della sua “amata scuola”, che in un modo o nell’altro, erano venuti a contatto con lei, donna e consacrata, innamorata di Dio e dell’Uomo, dal carattere gioviale e attento. Carissima, ora dal paradiso, veglia su tutti noi! Noi ti affidiamo al Padre celeste perchè ti accolga tra le sue braccia e possa godere il riposo eterno” è il messaggio di addio delle Figlie della Carità della Sardegna.

L’esatta dinamica dell’incidente stradale costato la vita a suor Giuseppina Derudas è ancora la vaglio degli inquirenti. L'uomo al volante della vettura che ha investito la suora, un uomo di 41 anni, si è fermato per i soccorsi ed è stato sottoposto ad accertamenti con l'accusa di omicidio stradale. Sequestrata la vettura con cui ha investito la donna, una Madza.