Esame universitario con Chat Gpt annullato, una studentessa: "Chi bara è un pollo, avevo preso 30 con impegno" Una studentessa della facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Ferrara ha commentato l'annullamento dell'esame di Psicobiologia e Biologia del 27 gennaio. In 362 dovranno ripetere la prova perché alcuni hanno utilizzato Chat Gpt per superarla. "Non siamo tutti imbroglioni. Avevo preso 30 e Lode con impegno ma rifarò l'esame".

A cura di Gabriella Mazzeo

Dovranno ripetere la prova i 362 studenti della facoltà di Scienze motorie che si sono visti annullare l'esame perché fatto con Chat GPT. Pochi studenti, secondo quanto racconta una ragazza iscritta all'Università di Ferrara, che però hanno compromesso l'esito dell'esame per tutti. "Avevo raggiunto il mio risultato con impegno – ha raccontato la giovane -. Chi ha barato è un povero pollo. A causa di pochi, i danni sono per tutti".

"Sono giorni che notiziari e social ci danno dei disonesti, ma voglio dire chiaramente che non tutti lo siamo" ha spiegato la studentessa iscritta al secondo anno del corso di studi di Scienze Motorie dell'Università di Ferrara. L'esame di Psicobiologia e Biologia dello scorso 27 gennaio consisteva in una serie di quesiti a risposta multipla da compilare sulla piattaforma Moduli di Google alla quale gli studenti avrebbero potuto accedere direttamente dai loro smartphone.

Qualche partecipante, secondo l'ateneo, si sarebbe avvalso di Chet Gpt e altre applicazioni di intelligenza artificiale.

"Sono stati dei polli – lamenta la studentessa che ha raccontato di aver portato a casa un 30 e lode con lo studio -. Avevo raggiunto il mio risultato con impegno e tra mille difficoltà, adesso dovrò rifare l'esame. Lo trovo profondamente ingiusto ed è stata compromessa l'immagine di tutta l'università. La nostra facoltà forma, tra le altre cose, anche i docenti del futuro e per questo meriterebbe rispetto anche da parte di chi la frequenta. Cosa posso fare adesso? Mi hanno detto che l'esame è da rifare e lo rifarò. Magari non prenderò lo stesso voto e troverà domande più difficili rispetto a quelle della volta scorsa, ma non si può fare altro".

La giovane, insieme ad altri 361 studenti iscritti alla facoltà, dovrà sostenere nuovamente l'esame dopo l'annullamento disposto dall'ateneo.