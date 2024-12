video suggerito

Entra nel negozio dell'ex e l'aggredisce con l'acido: le urla sentite dai clienti del bar accanto, salvata Una donna di 60 anni è stata aggredita con l'acido dall'ex fidanzato mentre si trovava a lavoro. Si è salvata dopo che i clienti di un bar vicino hanno sentito le sue urla e sono intervenuti.

A cura di Ida Artiaco

Una donna è stata sfregiata con l'acido dall'ex a Verbania mentre stava lavorando. È successo ieri nel tardo pomeriggio: la donna, una parrucchiera di una frazione della cittadina in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, sarebbe stata aggredita dentro al suo luogo di lavoro, come riportano diversi media locali. Da un bar vicino alcune persone avrebbero sentito le urla e avrebbero trovato l'aggressore ancora presente, e con il flacone ancora tra le mani, chiamando immediatamente i soccorsi: la polizia ha arrestato il responsabile.

L'aggressore, un sessantenne di origine sarda, ex pizzaiolo, che dalle prime ricostruzioni non risulta avere un domicilio sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, aveva spinto la vittima in uno sgabuzzino e l'aveva anche picchiata. La vittima, anche lei sulla sessantina, è stata portata al pronto soccorso di Verbania. Le sue ferite non sarebbero particolarmente gravi e la prognosi è solo di qualche giorno.

Secondo le prime informazioni, i due si erano lasciati da poco meno di un mese ma l'uomo aveva più volte tentato di convincere la ex a tornare insieme. Ieri, però, ha superato il limite, colpendo la donna, seppur di striscio, con dell'acido sulla bocca e sulle guance, dopo averla trascinata in bagno e averla picchiata. Dopo l'intervento dei clienti del bar vicino la polizia ha così arrestato l'aggressore con l'accusa di lesioni gravissime. È stata già sentita, insieme ad altri testimoni, dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo. Ai primi riscontri non sono emersi episodi precedenti di violenza.

"È assurdo che capitino ancora fatti di questo genere – è stato il commento del sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, come riporta il Corriere della Sera -. Invece succedono. E accadono anche in città dove i livelli di sicurezza sono molto alti, come nella nostra. Questo ci fa capire quanto si debba ancora lavorare per arrivare a un vero rispetto delle scelte personali, qualunque esse siano".