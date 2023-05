Enormi massi piombano sulla strada e sfiorato le case, paura ed evacuazioni in Sicilia “Uno dei massi è stimato grosso circa 10mila metri cubi, ha invaso due strade del paese”, ha dichiarato il sindaco di San Fratello, piccolo comune della città metropolitana di Messina. I vigili del fuoco al lavoro per evacuare le abitazioni più vicine alla frana.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi in Sicilia dove enormi massi si sono staccati dalla montagna piombando sulla strada e sfiorando diverse abitazioni a San Fratello, piccolo comune della città metropolitana di Messina. L'allarme attorno all'ora di pranzo, intorno alle 12:40, quando nella cittadina si è sentito un forte boato seguito poco dopo dal ruzzolare di giganteschi massi che si sono staccati dalla montagna finendo sulla strada in via dei Normanni, in località Porta Sottana.

Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per evacuare le abitazioni più vicine alla frana. Dalle immagini diffuse dagli stessi pompieri, si nota che per un soffio si è evitata la tragedia. I massi infatti hanno sfiorato diverse case piombando quasi sulle auto in sosta. Fortunatamente non risultano persone colpite o ferite ma tanto è stato lo spavento tra i residenti e una ragazza che si trovava in una delle auto che è riuscitaa fuggire pochi istanti prima della caduta dei massi.

"I massi hanno lambito alcune abitazioni e autovetture in sosta. Al momento non risultano persone coinvolte, in atto un'evacuazione a scopo precauzionale delle case vicine al dissesto" fanno sapere i vigili del fuoco. “Uno dei massi è stimato grosso circa 10mila metri cubi, ha invaso due strade del paese”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Sidoti Pinto, aggiungendo: "Siamo molto provati per il dissesto idrogeologico che colpisce San Fratello e che richiede un intervento non più rinviabile. Per fortuna questa volta non ci sono stati né morti né feriti, ma solo qualche danno”.

Si sta lavorando ora a mettere in sicurezza la zona dove la strada è stata completamente ostruita dai massi. I residenti hanno paura che adesso ci siano nuovi crolli ma i pompieri assicurano: "Al momento nessun pericolo per le abitazioni perché l’automobile ha frenato l’avanzata dei massi verso le case”.