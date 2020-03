in foto: Immagine di archivio

La Cina corre in soccorso dell’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus e invia nel nostro Paese un team di medici esperti in supporto al nostro personale sanitario per spiegare quanto scoperto e attestato sul capo. Lo ha annunciato la Cgtn, la tv in lingua inglese dell’emittente statale di Pechino Cctv. Si tratta di un gruppo di cinque medici esperti che si sono formati sul campo nell’emergenza coronavirus che ha colpito la Cina. Nel dettaglio, come comunica la stampa locale, il gruppo sarà composto da cinque persone accompagnate da un membro della Croce rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention. Porteranno "le loro competenze" e forniture per aiutare l'Italia contro l'epidemia del coronavirus, ha annunciato la tv cinese.

Coronavirus: telefonata tra Di Maio e il ministro Wang Yi

La decisione è stata presa al termine di una telefonata tra il nostro Ministro degli esteri Luigi Di Maio, e il suo omologo cinese, il ministro Wang Yi. I due rappresentanti governativi si sono sentiti ieri al telefono per discutere dell'opportunità di avviare una grande cooperazione sanitaria e tecnologica tra i due Paesi in favore dell'Italia. "Se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l'Italia" ha spiegato il ministro cinese ai media cinesi al termine del colloquio con Di Maio. Oltre al tema di medici dalla Cina arriveranno nei prossimi giorni soprattutto forniture mediche e sanitarie che le industrie del Paese asiatico stanno immettendo sul mercato a ritmo incessante dopo l’emergenza che ha colpito il Paese e soprattutto la provincia dell’Hubei.

Dalla Cina respiratori, mascherine e tute protettive

Tra le altre cose dalla Cina arriveranno mascherine, tute protettive e tamponi ma soprattutto mille respiratori, strumenti fondamentali per aumentare i posti di terapia intensiva negli ospedali italiani, in questo momento sotto stress per mancanza di posti. “L’amicizia e la solidarietà pagano” ha spiegato Di Maio annunciando gli accordi che saranno firmati nelle prossime ore,