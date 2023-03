Elettricista cade in un cantiere, meccanico schiacciato da un carroponte: ieri due morti sul lavoro Un elettricista di 63 anni e un meccanico di 74 sono morti nella giornata di ieri mentre erano al lavoro: il primo è precipitato da un’impalcatura, il secondo è stato schiacciato da un ponte idraulico.

A cura di Davide Falcioni

Un operaio elettricista di 63 anni di cui non sono state ancora rese note le generalità, se non che era originario di Massa (Massa Carrara), è stato trovato morto nel cantiere di una casa di nuova costruzione in località Dogana di Ortonovo, a Luni (La Spezia), poco lontano dalla zona archeologica. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto da un'impalcatura, probabilmente in seguito a un malore, riportando un violento trauma cranico e facciale.

Sempre nella giornata di ieri un uomo di 74 anni, Alcide De Gasperi, è morto a Lucca per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da un ponte idraulico per alzare le auto. L'anziano, ex meccanico, è deceduto nella sua proprietà a Cerasomma, nel comune di Lucca. A lanciare l'allarme il figlio dell'anziano. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca, l’ambulanza del Turchetto con medico a bordo e un’ambulanza della Misericordia di Guamo, oltre alla Polizia di Stato e ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato una corsa disperata verso l'ospedale ma l'uomo è morto durante il tragitto. Ancora tutti da definire i contorni della vicenda e soprattutto cosa possa aver provocato l'incidente. A Cerasomma è intervenuta anche una pattuglia della polizia.

Nel 2022 aumentati gli infortuni sul lavoro, morti in calo

Le denunce presentate all'Inail tra gennaio e dicembre 2022 indicano un aumento degli infortuni, che sfiorano quota 698mila e segnano un +25,7% rispetto al 2021. Sono 1.090 i casi mortali denunciati, il 10,7% in meno rispetto all'anno precedente, segnato dal picco della pandemia Covid. La mortalità sul lavoro appare però in aumento tra i più giovani: 196 le vittime tra i 25 e i 39 anni (furono 153 nel 2021) e 22 tra gli under 20 (contro le 10 nel 2021). Aumentano anche le patologie di origine professionale denunciate: 60.774 (+9,9%).