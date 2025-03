Elefante scappa dal tendone e vaga per le strade a Gubbio. La Lav: “Circhi vanno chiusi, serve legge” Il pachiderma era scappato dal circo che in questi giorni fa tappa in via Schifani, nel comune umbro. C’è chi ha ripreso la scena passando in auto, prima che l’elefante fosse ricondotto in sicurezza. Una storia a lieto fine che, tuttavia, tiene acceso il dibattito tra chi è favorevole e chi contrario all’uso degli animali nei circhi. La Lav: “Vanno chiusi, serve una legge”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Gubbio è la cittadina medievale nel cuore dell'Umbria nota per il feroce lupo ammansito da San Francesco. Ma nei giorni scorsi è salita alla ribalta anche per animali più esotici: più precisamente un elefante. Il pachiderma sarebbe scappato da un circo e filmato mentre vagava libero nei campi adiacenti alla zona in cui è provvisoriamente collocato il serraglio, a ridosso della transitata via Schifani.

Qualcuno ha avvertito la polizia locale che ha prontamente richiamato all'ordine i proprietari del pachiderma per riportarlo in sicurezza.

Sul caso è intervenuta l’associazione LAV, Lega Anti Vivisezione, che da anni chiede un divieto di utilizzo di animali negli spettacoli:

"Un pachiderma in fuga e libero di passeggiare in ambiente urbano rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica, poiché può causare danni a persone, automobili ed edifici. La sua presenza in città o in un ambiente affollato può generare panico e situazioni di pericolo, mettendo a rischio la vita delle persone ma anche quella dell'animale stesso".

"L’incidente ci riporta all’urgenza di dismettere quanto prima l’uso di animali nei circhi. È di fondamentale importanza ripensare all’idea di circo come un luogo di intrattenimento che faccia risplendere la abilità degli artisti umani e che non comporti mai più la sofferenza di esseri viventi", si legge nella nota dell'associazione concentrata sulla salvaguardia della vita e dei diritti degli animali.

E conclude: "Chiediamo al ministro della Cultura Giuli di portare a Palazzo Chigi, senza ulteriori rinvii o ritardi, lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega sullo spettacolo che prevede lo stop all'utilizzo degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti come già deciso da tanti altri Paesi, con il dovuto aiuto al settore per la riconversione e senza alcuna perdita di posti di lavoro", afferma la Lav.