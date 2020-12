Ultime ore di un anno che è stato a tinte piuttosto fosche. Con l'approssimarsi del 2021 sono già in tanti che, calendario alla mano, stanno valutando le festività del nuovo anno cercando di capire se sarà possibile sfruttare qualche giorno di festa per programmarsi un weekend lungo o addirittura qualche ponte festivo. Covid permettendo, naturalmente. In tal senso, al momento è probabile che nessuno o quasi, stia pensando di approfittare di vari long-weekend per organizzare vacanze o gite fuori porta, viste le restrizioni attuali e le varie limitazioni proposte per contenere l'emergenza sanitaria. Ad ogni modo è comunque giusto avere le idee chiare su quelli che saranno i giorni in cui si potrà approfittare per godere un po’ di relax e libertà.

2021, quasi nessun ponte

Per quanto la speranza di tutti è che da marzo/aprile sarà possibile tornare a viaggiare – in Italia e all’estero – va comunque detto che non saranno tantissime le occasioni per sfruttare a pieno i giorni festivi. Il 25 aprile, per esempio, sarà di domenica e il primo maggio cadrà un sabato. Di domenica sarà anche il prossimo Ferragosto. E ancora Natale cadrà di sabato, come anche Capodanno. Potremo invece godere di un giorno di ferie il 2 giugno, che nel 2021 cadrà di mercoledì, mentre il giorno di Ognissanti sarà di lunedì e l’Immacolata concezione (8 dicembre) di mercoledì.

Il calendario delle principali festività del 2021

6 gennaio, mercoledì

Epifania

4 aprile, domenica

Pasqua

5 aprile, lunedì

Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile, domenica

Festa della liberazione

1 maggio, sabato

Festa dei lavoratori

2 giugno, mercoledì

Festa della Repubblica italiana

29 giugno, martedì

San Pietro e Paolo, santi patroni di Roma

15 agosto, domenica

Ferragosto

1 novembre, lunedì

Giorno dei Santi

7 dicembre, martedì

Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano

8 dicembre, mercoledì

Immacolata concezione

25 dicembre, sabato

Natale

26 dicembre, domenica

Santo Stefano

31 dicembre, venerdì

San Silvestro

1 gennaio 2022, sabato

Capodanno