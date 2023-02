È morto il ragazzo di 12 anni precipitato dal balcone di un hotel in Alto Adige mentre era in gita È morto lo studente tedesco di 12 anni che domenica era precipitato dal balcone di un hotel in Alto Adige dove si trovava in gita con la classe per la settimana bianca.

A cura di Ida Artiaco

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 12 anni caduto dal balcone di un albergo in Alto Adige dove si trovava in gita con la scuola. Il giovane, di nazionalità tedesca, è morto oggi all'ospedale di Bolzano, dove era arrivato dopo l'incidente verificatosi mattina a San Giovanni in Valle Aurina.

Lo studente si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. La gita era stata organizzata della scuola media Grosse Schule di Wolfenbuettel, in Bassa Sassonia che ogni anno organizza una settimana proprio in questa zona per insegnare ai ragazzi a sciare.

La tragedia probabilmente si è verificata nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Il giovane è precipitato dal secondo piano riportando gravissime lesioni. In elicottero è stato ricoverato d'urgenza a Bolzano dove però poco fa ne è stato dichiarato il decesso. Al suo capezzale sono arrivati anche i genitori.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri il dodicenne era uscito sul balcone e voleva andare da una stanza all’altra passando dal cornicione quando è scivolato ed è precipitato sull'asfalto dopo un volo di circa 4 metri, battendo con forza la testa. Non si esclude comunque che possa essere rimasto chiuso fuori e stesse provando a rientrare in albergo. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo ma l’ipotesi di un atto di bullismo sembra ormai definitivamente tramontata.

La vittima era originario di Dorstadt, paesino di poco più di 600 abitanti nel Niederschsen, poco distante da Braunschweig, e si trovava in gita scolastica in valle Aurina. I compagni sono ancora sotto shock. La dirigente scolastica ha comunque deciso che la scolaresca può rimanere in Alto Adige e finire la vacanza nonostante l’incidente.