video suggerito

È morta a 114 anni Claudia Baccarini: era la persona più anziana d’Italia (e la nona al mondo) La donna aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 13 ottobre e in quell’occasione aveva svelato i “segreti” della sua straordinaria longevità elencando le (poche) cose davvero importanti della sua vita: “Prendersi cura della famiglia, pregare e non rinunciare a hobby e passioni”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

381 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta alla Vigilia di Natale nella sua casa di Faenza Claudia Baccarini, la persona più anziana d'Italia e la nona del mondo con i suoi 114 anni (circa due anni e mezzo in meno rispetto alla prima in classifica). La donna aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 13 ottobre e in quell'occasione, intervistata da Repubblica, aveva svelato i "segreti" della sua straordinaria longevità elencando le (poche) cose davvero importanti della sua vita: "Prendersi cura della famiglia, pregare e non rinunciare a hobby e passioni". Nata nel 1910, nonna Claudia è stata una delle poche persone sulla terra che fino a pochi giorni fa potevano dire di essere sopravvissute a due guerre mondiali e due pandemie, la Spagnola del 1918 e il Covid del 2020.

La vita di Claudia Baccarini è stata caratterizzata sopratutto dalla cura della famiglia. Dopo essersi sposata nel 1933 la donna ebbe ben dieci figli dal marito Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, che le hanno dato una cinquantina tra nipoti e pronipoti. La maggior parte di loro ogni anno ritornava a Faenza da ogni parte del mondo per festeggiare un nuovo traguardo di longevità di nonna Claudia.

L'ultimo poco più di due mesi fa, quando aveva accolto tutti per il suo 114esimo compleanno. In quell'occasione era apparsa ancora perfettamente lucida anche se con qualche comprensibile acciacco fisico dovuto all’età. Dopo aver elencato i suoi "trucchi" per una lunga vita si era detta un po' preoccupata per la figlia. "I miei anni ormai non li conto più a dire il vero, mi impressiona più che mia figlia ne stia per compiere 90". E per finire: "Fino a quando il signore vorrà, resterò qui ma forse si è dimenticato di me".