È Giusy Rizzotto l'influencer accusata di evasione per 120mila euro: si candidò con Forza Italia a Savona Giusy Rizzotto è l'influencer accusata dalla Guardia di Finanza di Savona di aver evaso il fisco per 120mila euro. Lei si difende: "Cifra ampiamente inferiore". Nel 2021 si candidò al Comune con Forza Italia.

A cura di Ida Artiaco

È Giusy Rizzotto l'influencer accusata di aver evaso il Fisco per 120mila euro. È quanto è emerso dall'attività di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Savona.

La creator, seguita da oltre 400mila follower sui più popolari social network, come Instagram e TikTok, e titolare di un account sul sito Onlyfans, non avrebbe dichiarato al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria di redditi di lavoro autonomo. Cifra che tuttavia secondo Rizzotto sarebbe "ampiamente inferiore".

In una intervista al TgR Liguria, ha spiegato che "non si fanno i miliardi, non è così che funziona. Ci sono delle entrate non dichiarate: probabilmente abbiamo sbagliato, tutte le persone sbagliano. Sicuramente non erano ben chiare, specialmente qualche anno fa, le normative su come giustificare e dichiarare gli introiti. Comunque non ci sono questi guadagni".

La ragazza nel 2021 si era candidata con Forza Italia e Udc alle elezioni comunali di Savona. In una nota, spiega di aver già abbattuto di oltre 300mila euro la cifra che le veniva contestata e per la restante parte di aver avviato la regolarizzazione tramite procedimento di cosiddetta "adesione".

La Guardia di Finanza le contesta infatti una violazione amministrativa sulla dichiarazioni dei redditi. Gli introiti non dichiarati tra il 2017 e il 2023 sarebbero derivati dall'acquisto, da parte degli utenti privati, di abbonamenti o di singoli contenuti digitali su Onlyfans; mentre, per i social, i compensi venivano erogati in base al numero di visualizzazioni raggiunto dai contenuti pubblicati e dei like ricevuti.

Durante le indagini bancarie sarebbe emersa la disponibilità di un conto corrente estero sul quale sarebbe stata depositata parte dei ricavi non dichiarati dall'influencer.