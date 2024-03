Due detenuti pestati in carcere a Foggia e costretti a dichiarare il falso: arrestati 10 agenti Due detenuti del carcere di Foggia sarebbero stati pestati e poi costretti a dichiarare il falso per nascondere le violenze all’interno della struttura: arrestati 10 agenti della polizia penitenziaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dieci agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati con l'accusa di tortura, abuso d'ufficio e abuso di autorità su due detenuti nel carcere di Foggia. I due carcerati sarebbero stati pestati l'11 agosto 2023 nel carcere di Foggia. Dopo le percosse, secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, gli agenti arrestati avrebbero predisposto e sottoscritto atti falsi finalizzati a nascondere le violenze compiute e a impedire che venissero emesse diagnosi ospedaliere per le lesioni riportate dai due carcerati.

Per questo motivo, i dieci agenti in questione sono accusati anche di omissione di atti d'ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Nel corso delle indagini sarebbero state inoltre accettate anche minacce e promesse di ritorsioni attraverso le quali gli indagati avrebbero costretto le vittime a sottoscrivere falsi verbali di dichiarazioni in cui fornivano una versione dei fatti molto diversa da quella poi appurata dalle indagini. Gli agenti arrestati avrebbero fatto in modo che le due vittime, pur avendo riportato evidenti lesioni dopo le violenze, attestassero di essersi feriti in altri modi e che non vi fosse stata nessuna aggressione da parte delle autorità all'interno del carcere di Foggia.

I dieci agenti arrestati si trovano al momento in custodia cautelare in carcere e devono rispondere tutti, a vario titolo, di tortura, abuso di autorità, abuso di ufficio e omissione di atti d'ufficio, oltre che di soppressione, occultamento e distruzione di atti veri.

I prossimi accertamenti su quanto avvenuto nei primi giorni di agosto dello scorso anno nel carcere di Foggia permetteranno alle autorità di sapere se vi siano o meno altre vittime di violenze all'interno del carcere o altri agenti coinvolti.