Due cugini trovati morti nel Catanese: forse uccisi mentre rubavano agrumi Due uomini di 29 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel catanese. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi.

A cura di Susanna Picone

Due uomini di 29 e 30 anni sono stati trovati morti in un fondo agricolo di Acireale, nel Catanese. Le vittime – si tratta di Vito e Virgilio Cristian Cunsolo – sarebbero due cugini e secondo una prima ipotesi investigativa sarebbero stati ladri di agrumi. Ci sono ancora però molti aspetti della vicenda da chiarire.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale e del Comando provinciale di Catania. I due cadaveri – entrambe le vittime erano del catanese, del popoloso rione di Librino – sono stati trovati in un agrumeto nella frazione di Pennisi. A trovare i due corpi ormai senza vita sono stati i carabinieri dopo che alcuni parenti dei due uomini avevano attivato le loro ricerche visto che la sera non avevano fatto rientro a casa e nessuno dei due rispondeva al cellulare.

Secondo la prima ricostruzione, i due corpi sono stati trovati all’aperto, coperti da alcune frasche. Una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, è che qualcuno abbia esploso dei colpi di arma da fuoco contro i due uomini a distanza ravvicinata dopo averli sorpresi nel fondo agricolo.

Tra le posizioni al vaglio della Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio, anche quella di uno degli anziani proprietari degli agrumeti della zona nel Catanese. Le abitazioni circostanti al luogo in cui sono stati trovati morti i due uomini hanno diverse telecamere ben visibili e posizionate sulla strada per cui appare difficile pensare di poter agire senza lasciare tracce.