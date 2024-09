Drogate e violentate da 3 amici durante un weekend a Jesolo: “Prima il drink, poi un vuoto di tre ore”

video suggerito

A cura di Giovanni Turi

Accuse di violenza sessuale su due 26enni dopo una notte a Jesolo

Un weekend di svago a Jesolo si è trasformato in un incubo per due ragazze di 26 anni che hanno denunciato una violenza sessuale alle forze dell'ordine. Le due hanno raccontato di un blackout di tre ore nella serata dell'8 maggio 2022 e dell'abuso sessuale da parte di tre uomini di 32, 37 e 41 anni.

La vicenda è finita in una denuncia alla procura di Venezia e in un processo davanti alla giudice per l’udienza preliminare, Benedetta Vitolo, aperto mercoledì 18 settembre. In due sono accusati di violenza sessuale di gruppo.

La vicenda del maggio 2022

I fatti risalgono all’8 maggio 2022. Le due 26enni, una del Trevigiano e l’altra romana, avevano deciso di concedersi un fine settimana fuori porta all'insegna del divertimento. Dopo aver prenotato una stanza d’albergo, la sera vanno a fare aperitivo e poi cena in un locale nelle prossimità di una discoteca dove avevano preso appuntamento con uno dei tre uomini accusati. L'indagato residente nella provincia di Padova faceva il Pr e già conosceva le due vittime.

Al gruppo si sono poi uniti gli altri: uno risiede in Lombardia e l’ultimo a Noale (Venezia). Secondo quanto raccontato dalle ragazze, i tre avrebbero insistito nell’offrire un drink. “Era una bevanda dolce, sapeva di menta, ma dopo averla bevuta abbiamo iniziato a sentirci strane”, è una delle testimonianze riportate da il Corriere del Veneto. L’altra giovane non ricorda nulla: vuoto totale dalle 21.30 fino all’una di notte.

Intorno alle 22 di quella sera, i ragazzi avrebbero portato le due 26enni in hotel in auto. Dopo aver bevuto altri drink, il gruppo sarebbe salito in camera da letto. A quel punto, i tre avrebbero abusato sessualmente delle due giovani che però hanno confermato di non ricordare bene quanto successo durante la serata. Una delle due 26enni avrebbe cercato di portare via con sé l'amica in un momento di lucidità.

L’udienza

Qualche giorno dopo l’episodio, le due ragazze hanno deciso di fare denuncia. In udienza, la difesa ha confermato la richiesta di rito abbreviato per tutti e tre gli uomini: in caso di condanna, c’è lo sconto di un terzo della pena. Secondo gli indagati, le ragazze sarebbero state consenzienti. La discussione sarà giovedì 24 ottobre.