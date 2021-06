in foto: immagine di archivio

È di un morto e un ferito il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulle stradi calabresi. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 giugno, lungo la Statale 182 in località Longobardi, frazione del comune di Vibo Valentia. A perdere la vita è stato Luca Russo un pensionato di 78 anni residente a Briatico, mentre è rimata ferita una ragazza di 29 anni. Vittima e ferita viaggiavano su due diverse vetture che, per motivi tutti da accertare, si sono scontrate frontalmente all'altezza di una semicurva. Il dramma oggi intorno alle 12.30 quando la vettura guidata dal settantottenne, un furgone Renault Kangoo, ha impattato contro una Peugeot 208 su cui si trovava la ventinovenne.

L'impatto tra i due mezzi è stato fortissimo e non ha lasciato scampo a Luca Russo. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Soccorsa e trasportata immediatamente in ospedale, invece, la 29enne, che è ora ricoverata. La giovane nello schianto avrebbe riportato diversi traumi ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso e il trasferimento all'ospedale Pugliese di Catanzaro dove però i medici hanno accertato che non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, tra la stazione di Vibo-Pizzo e Vibo Marina, anche gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso che aiuteranno ad accertare la dinamica del sinistro stradale e i tecnici Anas. Per consentire i soccorsi medici, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al transito in direzione sud per alcune ore con pesanti ripercussioni sul traffico.