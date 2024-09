video suggerito

Con la Fiat 600 si scontra con un'Audi Q5 sulla Statale, Luigi muore a 23 anni nell'auto accartocciata La vittima dell'incidente stradale è il 23enne Luigi Scumaci. La tragedia sulla strada statale 106 ionica nel territorio del comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Feriti gli occupanti dell'altra vettura.

A cura di Antonio Palma

La vettura della vittima dell'incidente stradale

Un ragazzo di 23 anni, Luigi Scumaci, è morto in maniera tragica oggi a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 106 ionica nel territorio del comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, intorno alle 16, all’altezza del bivio di Isola Capo Rizzuto.

Il giovane viaggiava su una Fiat 600 che, per motivi ancora tutti da chiarire, si è scontrata frontalmente con un'Audi Q5 sulla quale viaggiavano due persone, due turisti rimasti feriti nell'impatto. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo al 23enne nato a Catanzaro ma residente a Botricello. Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori accorsi sul posto. La vettura del ragazzo, che si è capovolta più volte rimanendo infine ferma su un fianco, era ridotta ad un ammasso di lamiere irriconoscibili.

L'altra vettura coinvolta nello schianto

Per Luigi Scumaci inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118. Quando l'auto si è cappottata il ragazzo è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è morto sul colpo. Nello schianto, avvenuto nei pressi di una curva appena dopo lo svincolo sud di Isola Capo Rizzuto, distrutta anche l'altra vettura la cui parte anteriore è stata completamente divelta.

A bordo due persone originarie di Matera che sono state invece soccorse dai sanitari e trasportate con ambulanze del 118 all'ospedale di Crotone. Avrebbero riportato ferite serie ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia statale per i rilievi del caso e l'Anas per la viabilità e il ripristino. Secondo le prime notizie, al momento dell'impatto in zona pioveva forte.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e poi la rimozione dei mezzi, la circolazione sulla statale è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza del km 229,775 e deviata verso le zone interne con notevoli disagi per gli automobilisti.